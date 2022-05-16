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عمر شويل - جدة طريقة عمل صابونة الحليب لتبييض الوجه والجسم وتمنحك نظافة وترطيب رائع، دائماً ما نجد الكثير من الفتيات الذين يعانون من مشكلة اسمرار الوجه والجسم، حيث أنه من المعروف أن هذه المشكلة تظهر بسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وأيضاً بسبب قلة ترطيب بعض المناطق في الجسم، وبسبب المشاكل التي تصيب البشرة بسبب استخدام المواد العلاجية التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة فمن الأفضل أن يتم استخدام المواد الطبيعية، حيث أن المواظبة على استخدام بعض الوصفات الطبيعية تعطي نتيجة مضمونة وتعالج المشكلة، وبالنسبة لمشكلة تبييض البشرة فمن الممكن أن يتم عمل صابونة باستخدام المكونات الطبيعية.

طريقة عمل صابونة الحليب لتبييض الوجه والجسم وتحافظ علي نعومة البشرة

يعتبر الصابون الطبيعي من أفضل الحلول للحصول علي بشرة نظيفة وتبييض الوجه.

ولكن يتكون الصابون من بعض المواد الكيميائية الضارة بجلد البشرة كما يتسبب في حدوث تهيج واحمرار.

ولذلك يمكنك تحضير صابونة طبيعية آمنة علي البشرة وتمنحك ترطيب ونضارة بدون أي آثار جانبية.

ولذا سوف أقدم طريقة عمل صابونة الحليب لتفتيح بشرة الوجه والجسم لوجه ناعم وناصع البياض.

صابونة العسل والحليب لتفتيح البشرة والجسم

يوجد بعض المكونات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة وذلك لأنها تحتوي على خصائص علاجية لهذه المشكلة،

ولذلك تم تجميع هذه المكونات في صابونة واحدة لاستخدامها على البشرة وتفتيحها أكثر من درجة،

كما أن تتكون من مجموعة مكونات مفيدة للبشرة وتساهم في علاج مشاكل أخرى.

مكونات الصابونة

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من مادة الجلسرين.

خطوات التحضير

يتم وضع إناء على نار هادئة ثم يضاف إليه الماء ويتم بشر صابونة عادية في الماء ثم تقليبهم حتى الذوبان.

يتم إضافة ماء الورد وزيت جوز الهند والعسل مع التقليب ثم يضاف الجلسرين.

يترك الخليط على النار، وفي كوب من الماء يتم إذابة كمية النشا مع الحليب البودرة، ثم يتم إضافتهم إلى خليط المكونات على النار.

يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على خليط متماسك ويتم صبه في قالب صابون ووضعه في الثلاجة.

نصائح للحصول على بشرة صحية

يوجد مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها لكي يتم المحافظة على البشرة ونضارتها، ومن هذه النصائح ما يلي: