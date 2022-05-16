نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل شكشوكة البيض في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشكشوكة هو أحد الأطعمة الشامية المشهورة. انتشرت لتصبح من الأطباق الرئيسية في الوطن العربي معروف بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره وتوافر مكوناته.في السطور التالية سنتعرف على طريقة عمل شكشوكة بالبيض والاضافات في المنزل، وسوف نوضح مكونات شكشوكة البيض، وكيف يتم تحضير الشكشوكة في البيت.

مكونات شكشوكة البيض

4 بيضات

اربعة فصوص من ثوم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ملح وفلفل

400 جم طماطم مهروسة

2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

قرنان من الفلفل أحمر

نستخدم قرن من الفلفل أحمر

شرائح من فلفل أخضر

سوف نستخدم في وصفة الشكشوكة بصلتان مفرومتان

طريقة تحضير الشكشوكة

التحضير لعمل الشكشوكة باستخدام البيض، اتبع الخطوات التالية:

اطبخ الثوم والفلفل الحلو حتى يتشكلوا معجونًا في مقلاة كبيرة

سخني الزيت، أضيفي الثوم والفلفل، واطهي حتى يصبح الزيت بني.

أضف البصل والفلفل والملح حسب الرغبة واتركها تنضج لمدة 10-15 دقيقة

حتى تنضج الصلصة. خلال هذا الوقت، أزيلي الطماطم واسحقها لإزالة أي عصير زائد

ثم خففي النار واتركيها على النار لمدة 45 دقيقة مع التحريك من حين لآخر.

توابل حسب الرغبة سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن الشكشوكة هو طبق شهير وسريع وسهل وبسيط التحضير كما أنه مشهور في المطبخ المصري ويعود أصله إلى مصر القديمة؛ يعتبر هذا الطبق من الأطباق القديمة تتكون في الغالب من البيض. لذلك فهو غني بالبروتين. يختلف اسم شكشوكة البيض في كل بل ، في تونس يسمونه شكشوكة نبيلة بيغ شكشوكة. يمكن تقديم هذه الوجبة كطبق رئيسي على الإفطار أو العشاء، وعندما يتم تقديمها كطبق رئيسي، يتم تقديمها أحيانًا كمقبلات أيضًا، هناك طرق مختلفة لصنع هذا الطبق العربي الذي يأتي من العديد من الدول العربية عن طريق إضافة مكونات جديدة يمكن تحضيرالبيض باللحم المفروم أو البطاطس

فوائد الشكشوكة

الشكشوكة هو طبق تقليدي من البيض المسلوق في صلصة طماطم غنية بالتوابل ومتبلة جيدًا يأتي الاسم من الكلمة العربية “شكشوكة” وهي التي تعني “خليط”. عادة ما تكون مصنوعة من الطماطم والفلفل، وتقدم مع الخبز مع الكزبرة. عادة ما يتم تناوله على الإفطار أو الغداء ويقدم أحيانًا كوجبة عشاء خفيفة مع خبز البيتا.