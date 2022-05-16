نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري للتخلص من الرؤوس السوداء في دقائق معدودة بمكون واحد فقط جربيه وهتذهلك النتائج في المقال التالي
حل سحري للتخلص من الرؤوس السوداء في دقائق معدودة إن البثور السوداء من أكثر وأشهر مشاكل البشرة شيوعاً، وقد ترغب كل النساء في التخلص منها والقضاء عليها تماماً، فهي من مشاكل البشرة الشهيرة التي تحتاج إلى وقت طويل في علاجها والتخلص منها، ومن الضروري تجنب إهمالها لأنها تسبب مشاكل أكبر فيما بعد إذا لم تعالج بشكل نهائي وبصوره صحيحة، ولهذا جئنا اليوم ومن خلال السطور القادمة نشرح لكم طريقة سهلة وسريعة للتخلص من البثور السوداء عن طريق استخدام الأسبرين.
وصفة الأسبرين للتخلص من الرؤوس السوداء
المكونات:
- خمس حبات من الأسبرين.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ماء حسب الحاجة.
طريقة التحضير:
- أولا قومي بطحن أقراص الأسبرين جيداً.
- أضيفي إليها القليل من الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة نسبياً.
- ضيفي زيت اللوز الحلو إليهم وقلبي المكونات جيداً.
- ضعي هذه العجينة على بشرتك مع التركيز على أماكن وجود وانتشار الرؤوس السوداء.
- اتركي هذه العجينة على وجهك لمدة لا تزيد عن ربع ساعة.
- اشطفي وجهك بالماء الجاري الدافئ جيداً.
- سوف تلاحظين النتيجة من أول استخدام.
- تكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.
- كما يمكنك الاستمرار عليها بضع أشهر حتى تتخلصي نهائياً منها وتحصلين على بشرة نقية نظيفة خالية من البثور السوداء.
طريقة عمل تونر الأسبرين لبشرة نظيفة تماماً
يستخدم هذا التونر للحصول على بشرة صافية نظيفة خالية من الدهون الزائدة التي تكون سبب في ظهور البثور السوداء والحبوب على الوجه، ويمكنك استخدام هذا التونر لعلاج تصبغات البشرة أيضا وتستطيعين تحضيره من خلال الطريقة التالية:
- قومي بطحن 10 أقراص من الأسبرين.
- ضعي عليهم ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- ثم ضيفي إليهم كوب صغير من الماء الفاتر.
- اخلطي هذه المكونات جيداً.
- ضعيهم داخل زجاجة بخاخ وقومي بغسل وجهك جيداً بالصابونة الطبية المناسبة لكي.
- ثم ابدئي برش هذا التونر على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق.
- ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر الجاري جيداً.
- يمكنك الاحتفاظ بهذا التونر في الثلاجة لحين الاستخدام.
- تكرر هذه الخطوات مرتين يومياً صباحاً ومساءً للحصول على بشرة نقية نظيفة مفعمة بالحيوية.
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