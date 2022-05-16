نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض البشرة والتخلص من سواد الكوع والرقبة في 5 أيام فقط تفتيح السواد من أول استعمال والنتيجة مبهرة في المقال التالي
كثير من الأشخاص يعاني من وجود سواد حول الرقبة وخاصةً النساء وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذا، إلا أنه يوجد العديد من الحلول من أجل علاج سواد الرقبة خلال أسبوع واحد فقط، دون الحاجة إلى استخدام كريم تفتيح البشرة، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية المتوفرة في منزلك والتي تساهم في تفتيح البشرة، والتخلص من الجلد الميت الزائد، وتجديد خلايا الجلد مرة أخرى، فنقدم لكي عزيزتي علاج فعال لعلاج سواد الرقبة.
تفتيح الرقبة والكوع والركبة
من أهم الأسباب التي تسبب وجود سواد حول الرقبة ما يلي: –
- إن الشخص يعاني من ارتفاع في مستوى الإنسولين في الدم ويظهر ذلك خاصةً لمرضى السكر من النوع الثاني.
- وجود تغيرات هرمونية للمرأة خاصةً في فترة الحمل ويحدث ذلك نتيجة وجود تغيرات في مستوى الهرمونات في الجسم مع وجود خلل هرموني إلا أنه يزول بعد الولادة.
- عدم الحرص على غسل الرقبة جيدًا أثناء الاستحمام والإهمال في نظافته فتتراكم الأوساخ على الرقبة مسببة سواد للجلد.
- تناول الأدوية المضادة للالتهابات.
وصفات طبيعية لعلاج سواد الرقبة
إليكي مجموعة من الوصفات الطبيعية والفعالة في التخلص من سواد الرقبة كما أنها آمنة على الجلد، ومتوفرة في منزلك وسريعة في التحضير، وهي:
- الزبادي:
حيث أنه من المعروف أن الزبادي يحتوي على إنزيمات طبيعية والتي تساهم في تفتيح المناطق الداكنة خاصةً عند إضافة عصرة من الليمون لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة كما أن هذه الوصفة تمنحك بشرة ناعمة ورطبة.
- عصير البطاطس:
كما أنه تساعد البطاطس في تفتيح الجلد والتخلص من البقع الداكنة ومن خلال بشر البطاطس ونأخذ ماء البطاطس ونقوم بدهنه على الرقبة حتى يجف ثم يشطف جيدًا بالماء.
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