عندك زجاجة فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامة مع سر القرمشة أحسن من المحلات

حلوى لقمة القاضي أو العوامة من الحلوى اللذيذة الذى يحبونها الكثير لحلاوة طعمها، ولكن يوجد العديد من الأشخاص يقومون بشرائها من المحلات لعدم معرفتهم طريقة تحضيرها وسر قرمشتها، معنا سنتعلم أفضل طريقة لعمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة في المنزل بكل سهوله أفضل من المحلات.

طريقة تحضير لقمة القاضي او العوامة

هناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل لقمة القاضي ومن هذه الوصفات نقدمها لكم فيما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل لقمة القاضي أو العوامة

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا استخدام النشا هو سر القرمشة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

سكر بودر للتزيين.

نصف كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير لقمة القاضي

نقوم بنخل الدقيق ثم نضع الملح والسكر والخميرة ويقلب جيدًا، ثم نضيف الماء الدافئ مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة متماسكة ولينه.

تغطي العجينة جيدًا وتترك جانبًا في مكان دافئ لمدة ساعة، ثم بعد ذلك نضع الزيت في المقلاة على النار، ثم نقوم بوضع العجينة في الزجاجة البلاستيك، بعد ذلك نقوم بالضغط على الزجاجة لإخراج العجينة على شكل كورة ثم نضعها في الزيت وهكذا حتى امتلاء المقلاة ويقلب حتي يصل لونها للون الذهبي.

ثم تصفي وتوضع في طبق التقديم ونقوم برش السكر البودر على الوجه عند التقديم ويفضل أن تقدم ساخنه.

يمكن استخدام شربات السكر بدلا من السكر البودر نقوم بتحضير شربات السكر وعند خروج لقمة القاضي من المقلاة نضعها في شربات السكر مباشرة ثم تصفى وتقدم.

طريقة تحضير شربات السكر

المكونات المطلوبة

كوب من السكر.

كوب من الماء.

ثلاث نقاط من الليمون.

طريقة التحضير