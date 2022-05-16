نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيك بالنكهات المختلفة هشه ولذيذة في المقال التالي

الكيك من الوجبات المتكاملة العناصر الغذائية حيث يحبها الكبار والصغار، ومعظم الأمهات تبحث عن طريقة إعدادها بشكل دائم علي الأنترنت، ومن جانب أخر نجد بعض العائلات تتنافس في صناعتها خاصة في العزومات حيث تقدم بعد الأكل بجانب الشاي أو المياه الغازية فالكيك جزء لا يتجزأ من أي سفرة مصرية أو أي بيت عرب، وفي ظل الارتفاع الشديد في الأسعار بداخل محلات الحلويات ومن هنا سوف نوضح لكم الطريقة المثالية لعمل الكيك. الكيك وطريقة عمله سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكيك ومقاديره ويجب عليكم اتباع المقادير بكل دقه: عدد 2 كوب دقيق.

كوب واحد سكر.

عدد 4 بيض.

كوب إلا ربع زيت.

كوب إلا ربع لبن.

عدد 2 كيس فانيليا.

ملح.

معلقة صغيرة خل.

بشر برتقال إذا ترغبين بعمل الكيك بنكهة البرتقال.

2 معلقة نسكويك أو كاكاو حسب رغبتكم.

بيكنج بودر. طريقة التحضير نأتي بإناء عميق نضع به البيض ومعهم الملح ونقوم بضربهم جيدا ثم نقوم بإضافة الخل حتي يصبح لونه فاتح وإثناء الخفق نضع السكر بالتدريج ثم نستمر في الخفق وبعد ذلك نضع الزيت ونستمر في الخفق ثم نضع اللبن ثم نستمر في الخفق.

نقوم بعمل فاصل راحه للخفاق ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر في الخلاط ونستمر في الخفق والتأكد من إذابة الخليط جيدا.

نحضر صنية التقديم ونبطنها بالسمن ثم نضع رشه دقيق حتي لا تلتصق الكيك بالصنية ونضع خليط الكيك في الصنية ونتأكد من تساوي جميع الإطراف والخليط.

لمن يحب وضع نكهات مختلفة في الكيك نضع النكهة التي تريدها بعد إضافة جميع المكونات أثناء الخلط سواء كان كاكاو أو بشر برتقال، أو فانيليا، أو قرفة.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونضع الصنية في الفرن لمدة 45 دقيقة ولا تفتح الفرن علي الكيك حتي لا تهبط.

بعد مرور الوقت نخرج الكيك من الفرن ونضع بها سكينة حتي نتأكد من تسوية الكيك بالشكل المثالي.

نتركها تبرد ثم نقطعها ونضعها بجانب الشاي أو علي الفطار كما تحبون و بألف هنا.

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