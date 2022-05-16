طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة لديكم

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية بدلا من شراء المنتجات الجاهزة التي يمكن أن تسبب في حدوث العديد من الأضرار على البشرة بالطبع على المدي البعيد، حيث تتعرض البشرة بشكل دائم إلى العديد من العوامل البيئية المختلفة التي تؤدي إلى تغيير لون البشرة عن اللون الطبيعي لذلك سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات التي تساعدكم على التخلص من الجلد الميت وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي تنعش البشرة والتي تعمل على تفتيح البشرة أيضا وتوحيد لونها.

مكونات عمل ماسك النشا لتفتيح البشرة

يمكنكم عمل هذا الماسك بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

شرائح رفيعة من البطاطس.

ملعقة واحدة صغيرة من اللبن البودرة.

قطرتان من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك النشا لتفتيح البشرة

يمكنكم تحضير هذا الماسك بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية الآتية:

يتم إحضار وعاء ثم يتم وضع النشا واللبن البودرة فيه وعصير الليمون ثم يجب عليكم خلطهم بشكل جيد حتى نحصل على الماسك الذي نريده.

ثم يتم وضع الخليط على البشرة ونضع جميع شرائح البطاطس فيه ونتركه لمدة ربع ساعة.

ثم يتم وضع هذا الخليط على البشرة.

بعد أن يجف الخليط على البشرة نقوم بشطفه بالماء الدافئ.

ثم يتم وضع ماء الورد على البشرة من أجل غلق المسام.

مكونات عمل ماسك القرفة والزنجبيل واللبن لتفتيح البشرة

يمكنكم عمل هذا الماسك بكل سهولة من خلال مكونات متوفرة لديكم :

ملعقتان من اللبن

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل

طريقة عمل ماسك القرفة والزنجبيل واللبن لتفتيح البشرة

يمكنكم تحضير هذا الماسك من خلال الخطوات الآتية: