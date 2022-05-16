لطعم خرافي.. سر توابل الكبدة الاسكندراني والطريقة الأصلية مثل العربيات سيسألكِ الجميع عن السر

تعد الكبدة من الوجبات سريعة التحضير والتي يعشق مذاقها جميع الأشخاص، ويرغب الجميع في معرفة سر توابل الكبدة التي تستخدمها المطاعم في عمل خلطة الكبدة المميزة، ولكن الكثير من الأمهات تكون حريصة على عملها في المنزل مثل المطاعم قدر استطاعتها، ولذلك من خلال مقال اليوم سوف نخبرك بكافة الأسرار التي تطبقها المطاعم وطرق عمل ألذ وأشهى طعم.

سر توابل الكبدة

يكمن الطعم المميز للكبدة في طريقة التتبيل، وأيضًا يكمن سحر المذاق في أنواع التوابل المستخدمة فيها، ولذلك إليك أفضل أنواع التوابل وأفضل طرق التتبيل للحصول على أطيب مذاق للكبدة، لعمل كبدة بمذاق وطعم مميز طبقي الخطوات وفقًا لما يلي:

المكونات

مقدار 1 كيلو من الكبدة المقطع شرائح صغيرة.

35 جرام من الملح.

15 جرام من الكمون الناعم.

5 جرام من الفلفل الأسود.

3 جرام من الشطة.

مقدار نصف جرام من الحبهان.

165 جرام من زيت الطعام.

300 جرام من الفلفل الأخضر الرومي مقطع قطع صغيرة.

20 جرام من الثوم المهروس.

15 جرام من عصير الليمون.

8 جرام من الخل الأبيض.

سر الكبدة الاسكندراني

أحضري طاسة وضعيها على نار هادئة حتى تسخن.

بعد ذلك ضعي مقدار الزيت، ثم ضعي الثوم المفروم في الزيت ويقلب لحظات.

ثم نضع كمية عصير الليمون والخل الأبيض.

بعد ذلك نضيف الكبدة المقطع شرائح إلى الطاسة مباشرةً وتقلب جيدًا حتى تختلط مع الثوم المفروم والخل والليمون.

ثم تقليب الكبدة نضع التوابل جميعها من ملح، وفلفل أسود والشطة، والحبهان والكمون.

بعد ذلك تقلب تقليب مستمر حتى تبدأ الكبدة في الدخول في السوى قليلًا.

ثم ضعي مقدار الفلفل الأخضر في هذا التوقيت من تسوية الكبدة، حتى لا يذبل ويحتفظ بطعمه ونكهته مع الكبدة.

بعد تمام التسوية تقدم وهي ساخنة مع وضع القليل من عصير الليمون عليها أثناء التقديم.

في نهاية مقال سر توابل الكبدة تحدثنا اليوم في مضمون مقالنا عن طريقة مميزة لعمل الكبدة تتكون من أنواع مختلفة من التوابل السرية للغاية، لكي تتمكني من عمل كبدة كالمحلات طبقي ما تم ذكره في المقال.