ماسك سحري ماسك القهوة والكركم الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

ماسك القهوة والكركم ، يعتبر من الماسكات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة، وتعتبر من الماسكات الطبيعية التي تتكون من مكونات طبيعية فعالة وتدخل ضمن مستحضرات التجميل الغالية التي تفتح البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات وماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة فيما بعد، حيث أن هناك بعض مستحضرات التجميل الفعالة ولكن بعد فترة من الزمن تؤثر على البشرة، ويتكون من القهوة التي تعمل على تلطيف البشرة وعلاج حب الشباب واثاره والتهابات البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير ماسك القهوة والكركم الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل ماسك القهوة والكركم

يتكون ماسك القهوة والكركم من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وهي كالآتي:-

2 ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به القهوة والكركم ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. ثم نضيف بعد ذلك الزبادي ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بتطبيق الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. ثم قومي يشطف الوجه بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه جيداً ونكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

نصائح عند استخدام القهوة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها القهوة للبشرة وهي كالآتي:-

تساعد على تخفيف التهابات أحمرار البشرة لاحتوائها على عناصر تعمل على تخفيف ذلك.

تعمل على تخفيف الهالات السوداء تحت العين وتخفيف الانتفاخ.

تعالج حروق الشمس وتعمل على شد الترهلات وإزالة خلايا الجلد الميتة.

تقوم بإزالة الرؤوس السوداء وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والنمش.

فوائد الكركم للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الكركم للبشرة وهي كالآتي:-