بدون فرن.. طريقة عمل فطائر البطاطس الشهية في 10 دقائق أسهل وأسرع وجبة في الأوقات الحرجة

تتميز البطاطس بأنها شهية جدا ويحبها الكثير من الناس وتتميز بسعرها البسيط فيمكن شرائها في أي وقت وعملها بأكثر من طريقة مقلية وفي الفرن ويمكن عمل منها فطائر أيضا فهي خفيفة ويتم الفطار بها على الريق وتكون خفيفة على المعدة وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة فلا تحتاج إلى مكونات معقدة إلى جانب طريقة تحضيرها لا تأخذ وقت أو مجهود وسوف نوضح طريقة عمل فطائر البطاطس من خلال هذا المقال.

مكونات عمل فطائر البطاطس في الطاسة

عندما نقوم بعملها نحتاج إلى أبسط المكونات التي لا تكلفنا تكاليف غالية الثمن وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

بطاطس.

دقيق.

ملح.

فلفل أسود.

ماء.

طريقة عمل فطائر البطاطس

عندما نقوم بتحضيرها لا تأخذ وقت أو مجهود حيث يمكن أن يتم تحضيرها في الصباح بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا بالماء والخل ثم نقوم بتقشيرها وتقطيعها.

نقوم بوضع البطاطس في وعاء مع الماء والقيام بسلقها جيدا.

بعد ذلك نقوم بتحضير العجين السائل وذلك عن طريق وضع الماء مع الدقيق مع الملح ونقوم بتذويبهم جيدا حتى تتجانس المكونات ويكون العجين سائلا ونضع له البطاطس المسلوقة بعد هرسها مع البقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود والبقدونس.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نحضر طاسة من النوع تيفال أي تكون ضد اللصق ثم نقوم بدهنها بالزيت بواسطة الفرشاة.

نقوم بعد ذلك بوضع سائل العجين بها ونتركه حتى ينضج.

نقوم بعد ذلك بقلبه على الجانب الأخر وعند تمام النضج نخرجها ونقدمها وبالهناء والشفاء.

فوائد تناول البطاطس

تحتوي البطاطس على كثير من الفيتامينات والمعادن وتجدد صحة القلب وتحتوي على نسبة عالية من الألياف وسوف نوضح أهم فوائدها من خلال النقاط التالية..