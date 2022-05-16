نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة اردنيه جبارة لصبغ شيب الشعر مع مكونات اساسية مقوية للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغة النسكافيه والبيض للشيب هي واحدة من الوصفات الفاعلة في تغطية لون الشعر الأبيض الذي يصيب الشعر نتيجة الكثير من العوامل منها الوراثية ومنها النفسية أثر التوتر الشديد، وعند البحث عن وصفات لصبغ الشعر بعيدا عن الصبغات الكيميائية التي تحتوي على مكونات تتلف الشعر مثل الامونيا والاكسجين، فنجد أفضل حل هو استعمال الوصفات الطبيعية المجربة التي عن طريقها ستحصلين على اخفاء للشيب المبكر دون تكلفة أو اتباع الكثير من الخطوات، فدعونا نستعرض اليوم بالسطور التالية عدد من الخلطات لصبغ شيب الشعر.

صبغات لشيب الشعر

يعتبر اللون البني هو اللون المميز الذي يبرز جمال الوجه كونه يليق على جميع ألوان البشر من سمراء، او بيضاء أو البشرة الخمرية، ومن خلال مكونات في مطبخك ستجدين نتيجة مرضية، منها وصفة القهوة الخام التي تمنحك لون بني غامق بدون إضافة مساحيق أخري بجانبها، فقط غلى 150 جرام من القهوة مع ثلاثة أكواب ماء ثم تترك نصف ساعة حتي تبرد وبعدها تصفي وتوضع في بخاخة وتوضع على الشعر وتترك حتي تجف، بعدها يمكن شطف الشعر بالماء البارد، ينبغي استمرارك على تلك الوصفة لمدة شهرين.

الشاي الأسود لتغطية الشعر باللون الأسود اللامع

يعتبر الشاي الأسود اقوي الوصفات التي تقوم على صبغ الشيب المبكر وتمنح الشعر لون الأسود اللامع، من خلال خطوات بسيطة ولكن ينبغي المواظبة على الوصفة لمدة شهر للوصول إلى النتيجة المرجوة، فقط عن طريق توزيع ماء الشاي على كامل الشعر بعد غليه وتصفيته ووضعه في بخاخة، ثم يترك لثلاثة ساعات حتي يجف الشعر، ثم يشطف بالماء فقط.

خلطة النسكافيه والبيض لصبغ الشيب مجربة

يمزج ثلاث بيضات مع اربع ملاعق من النسكافيه ويضاف عليهم اربع ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم ثم نضع عليهم نصف كوب من زيت الزيتون وتخلط جيدا في وعاء بلاستيكي ثم يوضع عليهم علبة واحدة من الاكسجين.

يوزع الخليط على الشعر ويغطي ويترك لمدة ثلاثة ساعات مع المتابعة لحين الوصول إلى درجة اللون المطلوب، بعدها يمكن غسل الشعر بالماء البارد والشامبو، تكرر الخلطة عند بداية نزول اللون المصبوغ تدريجياً.

وصفة الكاري لتغطية الشيب

مع الكاري التي ستمنحك تغطية مذهلة للشعر الأبيض بدون استخدام صبغات ترهق وتتلف الشعر بمكون أوراق الكاري فقط، من خلال غلي لتر من الماء ويوضع في وعاء ويضاف عليه كمية مناسبة من أوراق الكاري ويغطي جيدا وتترك حتي مرور اربع ساعات ثم يصفي ونأخذ ماء الكاري ونوزعها على الشعر بالكامل، وبعد مرور ثلاث ساعات يشطف الشعر بالماء، ينبغي الحفاظ على اتباعك لتلك الوصفة لمدة ثلاثة أشهر حتي الوصول للنتيجة المطلوبة.

خلطة البنجر مع الكركديه لصبغ الشيب

البنجر من افضل الوصفات واكثرهم فعالية في صباغة شير الشعر الذي يعد من اكبر المشاكل التي تحدث للنرء في عمر الثلاثينات ويسمي بالشيب المبكر.

المكونات

كمية من الكركديه.

كمية من البنجر.

الطريقة