نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات.. طريقة عمل الفلافل المقرمشة الذهبية بدون ما تشرب نقطة زيت لذيذة جداً زي الجاهزة في المقال التالي
تعرف الفلافل أنها من أنواع الاكلات الشعبية اللذيذة والمشهورة جدا حيث توجد كثير من المطاعم تشتهر بعملها ويحبها الجميع كثيرا وخاصة في وجبة الفطار وتتميز فلافل المطاعم بقرمشتها الرائعة لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على عمل الفلافل بالمنزل بدون ما تتشرب أي زيوت وذلك حتى لا يضر بصحة الجسم ويؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم ويضعف من عضلة القلب ويسبب كثير من الأمراض مع زيادة الوزن لذلك سوف نوضح لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل الفلافل المنزلية.
مكونات عمل الفلافل المنزلية
تسعى ربات المنازل إلى عمل ما هو صحي لأبنائها لذلك سوف نقوم بعرض مكونات عمل الفلافل لكم ونجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة فلا تكلفنا تكاليف باهظة وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..
- فول منقوع.
- ملعقة ثوم مهروس.
- بصلة مفرومة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بقدونس مفروم.
كمون.
بيضة.
كزبرة ناشفة.
بيكنج بودر.
ماء.
طريقة تحضير الفلافل المنزلية
يتم تحضير الفلافل بكل بساطة فهي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود بل يمكن تجهيزها بكل بساطة ويمكن عمل منها كميات كبيرة ونخزنها في الفريزر وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال هذا النقاط التالية..
نحضر الفول ونقوم بطحنة جيدا بواسطة الكبة ونضع عليه البصل المفروم والثوم والبقدونس ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس.
نضع بعد ذلك التوابل من الكزبرة والكمون والملح والفلفل جميعهم على حسب الرغبة ونخلطهم جيدا مع المكونات.
نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة بيكنج بودر مع التقليب.
عند تجانس المكونات سويا يتم وضعها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة.
نخرجها ونحضر طبق ونضع به الماء.
ونحضر طاسة ونضع بها زيت غزير ونضعها على النار وعندما يسخن الزيت.
نحضر الفلافل ونقوم بغمس أصابعنا في طبق الماء ثم نقوم بتشكيل الطعمية بعد ذلك ونضعها في الطاسة.
عندما يتغير لونها نقلبها على الجانب الأخر.
وعند تمام نضجها نخرجها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت الذي بها ونقدمها بدون ما تتشرب نقطة زيت.
يكون سر تشكيل الكرات بشكل متساوي هو الماء.
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