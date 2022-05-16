بأسرار المحلات.. طريقة عمل الفلافل المقرمشة الذهبية بدون ما تشرب نقطة زيت لذيذة جداً زي الجاهزة

تعرف الفلافل أنها من أنواع الاكلات الشعبية اللذيذة والمشهورة جدا حيث توجد كثير من المطاعم تشتهر بعملها ويحبها الجميع كثيرا وخاصة في وجبة الفطار وتتميز فلافل المطاعم بقرمشتها الرائعة لذلك قامت كثير من ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد على عمل الفلافل بالمنزل بدون ما تتشرب أي زيوت وذلك حتى لا يضر بصحة الجسم ويؤدي إلى زيادة الكوليسترول في الدم ويضعف من عضلة القلب ويسبب كثير من الأمراض مع زيادة الوزن لذلك سوف نوضح لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة عمل الفلافل المنزلية.

مكونات عمل الفلافل المنزلية

تسعى ربات المنازل إلى عمل ما هو صحي لأبنائها لذلك سوف نقوم بعرض مكونات عمل الفلافل لكم ونجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة فلا تكلفنا تكاليف باهظة وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..