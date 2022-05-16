بحبة طماطم ودعي الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغات أو حناء نتيجة سحرية

ستخدم الطماطم في الطعام فهو نوع من أنواع الخضروات المميزة ذات الشكل الدائري واللون الأحمر ويتم استخدامها في عمل السلطة والصلصلة وتضيف طعم رائع لجميع الأطعمة وتحتوي على مضادات أكسدة مفيدة جدا للجسم وتساهم في أنقاص الوزن وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف ولم يقتصر دورها على ذلك بل لها فعالية كبيرة في عمل منها ماسكات الوجه والشعر حيث يمكن عن طريقها التخلص من الشيب والشعر الأبيض وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس وتحفز بصيلات الشعر وتقويها وتساعد في القضاء على الشيب والشعر الأبيض وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيفية استخدام الطماطم في القضاء على الشيب

وصفة الطماطم مع الملح للحفاظ على لون الشعر

نجد أن للطماطم فعالية كبيرة في الحفاظ على لون الشعر والتخلص من الشيب المبكر وظهور الشعر الأبيض وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..

طماطم.

ملح.

قرفة.

قليل من الماء.

طريقة تحضير وصفة الطماطم للتخلص من الشيب

عندما نحضر تلك الوصفة نجدها أنه يتم تحضيرها بكل سهولة دون جهد أو تعب وسوف نوضح خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..

نحضر الطماطم ونقوم بغسلها جيدا وعصرها في الخلاط مع القليل من الماء.

نضع الملح والقرفة لعصير الطماطم ونقلبها جيدا حتى تذاب المكونات تماما.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات ووضع الوصفة عليه ونتركها لمدة ساعتين ثم نقوم بغسلها بالماء.

ونجد أن الطماطم تساعد على التخلص من الشيب والشعر الأبيض وتحافظ على بصيلة الشعر من التلف.

وصفة الطماطم مع الزبادي للتخلص من الشيب

هناك الكثير من الوصفات الخاصة بالطماطم للتخلص من الشيب وسوف نوضح طريقة عمل وصفة أخرى من خلال النقاط التالية..

المكونات:

طماطم.

زبادي.

خل.

ماء.

طريقة التحضير: