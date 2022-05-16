طول عمرنا بنشويها غلط.. الكفتة المشوية في البرطمان بتتبيلة الحاتي السرية بدون ما تكش أو تفك منك ابدا

تتميز الكفتة بطعمها الجميل الرائع لذلك لا يمكن أن نستغني عنه أبدا حيث يعشق الكثير منا الكفتة من الكبار والصغار وخاصة الكفتة المشوية على الفحم ولكن اليوم احضرنا لكم طريقة شوي للكفتة في البرطمان حيث تتميز هذه الطريقة بأنها سريعة إلى جانب أنها لا تسبب أي تلوث أو دخان إلى جانب أن مكوناتها سهلة جدا ونظرا راحة ربات المنزل قامت الكثير منهن بالبحث عن طريقة شوي الكفتة في البرطمان وسوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال.

مكونات عمل كفتة البرطمان

عندما نقوم بعمل كفتة البرطمان نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة مثل مكونات الكفتة العادية لذلك هي لا تحتاج إلى مكونات صعبة أو معقدة وسوف نوضح مكونات عملها من خلال النقاط التالية..

لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

ملعقة ثوم مهروس.

بقدونس مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كزبرة ناشفة.

بقسماط مطحون.

زيت.

ماء.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير كفتة البرطمان

عندما نقوم بتحضير كفتة البرطمان نجد أنها لا تستغرق أي وقت أو جهد مثل عمل الكفتة العادية لذلك سعت الكثير من ربات المنازل إلى التعرف على خطوات تحضيرها حتى يقوموا بعملها في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..