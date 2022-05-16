البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك

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هناك الكثير من المكونات المنزلية البسيطة التي يمكن أن نستخدمها في العلاجات المختلفة من البشرة والشعر، كما أنهم متواجدون في كل منزل أي لا يمكن أن يتكلف ن الكثير من الأموال كما يحدث في العديد من أماكن التجميل، دعونا نتعرف الآن على الوصفة الكاملة التي تحمل الشعر والوجه وجعله أفضل، تابعونا لنتعرف على الوصفة بشكل كامل من خلال موضوعنا.
البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان
الوصفة المميزة التي تقدم الكثير من المميزات للبشرة والشعر هي وصفة البيكنج بودر مع الصابون، حيث أن كلاهما مكونان يعطوا الكثير من عناصر التفتيح والتبييض مع إعطاء الشعر اللمعان والقوة التي لا مثيل لها، لذلك ننصح بشكل دائم الاعتماد على الوصفات الطبيعية، فهي أفضل في كل شيء ومثل الوصفة المتواجدة في كل منزل التي نقدمها لكم ستحصلون على المزيد من العناصر والميزات التي لا َمثيل لها على الإطلاق، تعرفوا معنا الآن على المكونات المستخدمة:
- كوبان من الخل الأبيض.
- كوب من الصابون المبشور.
- عبوة واحدة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير وصفة الصابون والبيكنج بودر
تعتبر طريقة تحضير وصفة الصابون والبيكنج بودر واحدة من أهم الوصفات التي يجب أن نستخدمها في حالة الرغبة للحصول على نتيجة مميزة للشعر والبشرة، حيث أنه يحتوي على الميزات التي تساعد في ذلك بالفعل، وتأتي هكذا:
- وضع الصابون في الخلاط الكهربائي حتى يصبح كريمي الملمس يمكن أن نضيف إليه المكونات الأخرى.
- نضيف إليهم الخل ومن ثم البيكنج بودر ونعاود الخلط مرةً أخرى.
- سنجد أنه يكون من الكريم الذي يوضع على الشعر أو البشرة فيعطي نتائج فعالة وبشدة.
- يمكن الاستمرار على هذه الوصفة للكثير من الوقت وسنلاحظ الفرق الكبير بعد ذلك.
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