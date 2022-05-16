نوري بشرتك.. تفتيح البشرة طبيعيًا بسرعة بالقناع السحري بمكونات من مطبخك ستزول البقع والاسمرار

إن تعرض البشرة للاسمرار والتصبغات من أكثر المشكلات إزعاجًا لدى فئة كبيرة من الناس، لذلك دائمًا ما يتم البحث عن طرق تفتيح البشرة طبيعيًا بسرعة داخل عمليات البحث، وذلك يرجع إلى الأضرار الجانبية التي تتركها المواد الكيميائية التي كان يتم استعمالها لحل مشكلة تعرض البشرة للاسمرار، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب الكثير من الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالبشرة.

تفتيح البشرة طبيعيًا بسرعة

إليكم أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بصورة سريعة، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه بالشكل الآتي:

وصفة لبن الزبادي

المكونات

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ونصف ملعقة كبيرة من العسل.

خطوات التحضير

تتمثل أولى خطوات التحضير من خلال وضع كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، وذلك مع التحريك المستمر، حتى نتحصل على خليط متجانس بعض الشيء.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، بهدف التخلص من أي زيوت متراكمة بالوجه.

ثم نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة زمنية تقدر بحوالي تلت ساعة.

بعد ذلك وبعد أن يجف الخليط على البشرة، فهنا نقوم بفرك البشرة برفق، حتى نتخلص تمامًا من خلايا الجلد الميتة.

بينما من الأفضل تكرار تلك الطريقة مرتين على مدار الأسبوع، حتى نتحصل على النتائج المطلوبة.

وصفة الكركم

المكونات

نصف كوب من اللبن العادي.

2 ملعقة كبيرة عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من الكركم.

خطوات التحضير

نقوم أولًا بإضافة كافة المكونات معًا داخل إناء، وذلك مع الخلط باستمرار.

بعد ذلك نقوم بتدليك البشرة جيدًا بالخليط.

ثم يترك الخليط على البشرة لفترة تقدر بحوالي ساعة.

بينما هذه الطريقة لديها عامل السحر في التخلص من أي آثار داكنة بالبشرة بصورة سريعة.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم أبرز الطرق الناجحة في تفتيح البشرة طبيعيًا بسرعة، فوجدنا أن العامل المشترك المتواجد في كل طريقة قد عرضناها داخل هذا المقال تقوم بترطيب البشرة وتزيل من خلايا الجلد الميتة بالإضافة إلى تفتيح البشرة الداكنة بصورة سريعة، وذلك على عكس ما كان يحدث عند استخدام المواد الكيميائية.