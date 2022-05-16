نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يومين خلطة تبييض اليدين من الاستعمال الأول بمواد طبيعية 100%. في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى وصفة لتفتيح اليدين في اسبوع، تعتبر الوصفات الطبيعية من افضل الطرق الفعالة التي تساهم بشكل كبير في تبييض الجسم سريعا وذلك بعاكس الكريمات التي تؤثر بشكل كبير على الجلد كونها تحتوي على مواد كيميائية ترهق البشرة مع استمرار استخدامها لفترات طويلة، ومن هنا تبدا الكثير من السيدات والفتيات في البحث وراء أفضل الوصفات الطبيعية المجربة في تفتيح اليدين، ومن هذا المنطلق نتعرف سويا بالسطور التالية على مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تمنحك تفتيح فوري لليدين دون آثار جانبية لها، كما تغذي البشرة كونها تحتوي على بمواد طبيعية 100%.

أقوى خلطة لتبييض اليدين في اسبوع

نستخدم اليوم وصفة الحليب والنشاء التي تعتبر اسرع وصفة طبيعية تمنحك بشرة نقية بدون عيوب، حيث يعمل الحليب علي تصفيات الوجه ويجعله افتح عدة درجات وكذلك يصفي البشرة ويجعلها مثل بشرة الأطفال، ويقوم النشا بدور فيه إزالة البقع الداكنة المتراكمة على الجلد ويستخدم كماسك ومقشر طبيعي للوجه المكونات

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا.

طريقة الوصفة

في وعاء صغير يضاف الحليب السائل مع كمية النشا ويخلط جيدا بملعقة صغيرة حتى تمتزج جميع المكونات معا. ثم يوزع الخليط على الوجه سواء باستخدام قطعة قطن نظيفة أو باستخدام يديك مع حركات دائرية لدقائق. ثم يترك الخليط على الوجه حتى مرور عشرين دقيقة من بعدها يشطف الوجه و اليدين بالماء الفاتر. ينبغي الحفاظ على تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفه النشا مع عصير الليمون لتبييض الوجه واليدين في يوم

تعد وصفت الليمون مع النشا من الوصفات المذهلة في تفتيح الوجه واليدين والبشرة بشكل عام، حيث يحتوي الليمون على مواد فعالة تعمل سريعا على ازاله الندوب وتوحيد لون البشرة، ومع استمرار استخدام الليمون فتحصلين على بشرة افتح عدة درجات في فترة قصيرة وستلاحظين الفرق من اول يوم.

المكونات

ملعقه كبيره من عصير الليمون.

ملعقه كبيره من مسحوق النشا.

الطريقة

يتم خلط كمية الليمون مع كمية النشا في وعاء بلاستيك. ثم يوزع المزيج على الوجه. ويترك حتى مرور عشرين دقيقة ثم يشطف بعدها بالماء الفاتر.

الملح والماء والليمون لتقشير اليدين وتفتيح سريع

من الوصفات الفعالة والتي تستخدم دوما في ازالة الطبقة الميتة من عل. سطح الجلد هي وصفة الملح مع الليمون، فلكل مكون من المكونان يعمل بفعالة على تفتيح البشرة.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون. ملعقة من الملح. قطرات من الماء.

الطريقة

نتأكد من خلط المكونات معا جيدا.

نوزع الخليط على اليدين والوجه.

ننتظر حتي مرور نصف ساعة.

يشطف المزيج من على الوجه بالماء الفاتر.

زيت الخروع لتبييض البشرة

زيت الخروع من أكثر الوصفات فعالية في تبييض البشرة بدون اضرار جانبية مثال الكريمات التي تباع في مراكز مستحضرات التجميل، فهو من الزيوت الطبيعية التي تساعد في ازالة البقع الداكنة وخاصة النمش والندوب، وذلك عن طريق المواظبة في توزيع نصف ملعقة يومياً من زيت الخروع على البشرة وسترين النتيجة بنفسك.