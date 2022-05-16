نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة جزائريه قنبلة تبييض الوجه في 5 دقائق الوصفة التي اذهلت كل من جربتها تفتيح فوري للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لفتيح الوجه واليدين هو أمر يهم كل إمرأة ونحن نقدم لك في هذا المقال مجموعة من الوصفات الطبيعية المضمونة التي تساعدك على ذلك عند استخدامها بإنتظام.

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد

خليط الكركم

يستخدم الكركم لتفتيح الوجه واليدين وإعطاء البشرة نضارة وحيوية وذلك نظرا لإحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة تفيد صحة البشرة.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع 2 ملعقة صغيرة من الدقيق وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة من اللبن على بشرة الوجه واليدين لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تمام الجفاف ثم افركيه وقومي بغسل الوجه بالماء.

ويمكن أيضا أن يستخدم الكركم ممزوج مع ملعقة من الزبادي حتى يصبح ماسك لين يمكن وضعه على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة على الوجه واليدان ثم قومي بغسله بالماء وكرري ذلك مرتين كل أسبوع.

وصفة العسل لتفتيح البشرة

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا لذلك فهو يعمل على تفتيح الوجه واليدين كمان يحارب ظهور علامات التقدم بالعمر و يعمل على التخلص من آثار حب الشباب ولذلك يمكن استخدام العسل لعمل وصفات طبيعية لعلاج البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها.

طريقة الاستخدام

قومي بتطبيق العسل مباشرة على الوجه واتركيه لمدة عشرة دقائق ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر للتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة أفتح وأكثر تألقا ونضارة.

كما يمكن أيضا وضع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب البودرة بالإضافة إلى نصف ملعقة من زيت اللوز ثم المزج بينهم جيدا ووضع هذا الماسك على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء، كرري ذلك حتى تلاحظى الفرق

خلطة العسل والسكر لتفتيح البشرة

الان تستطيعي مع وصفة السكر وزيت الزيتون والعسل الطبيعي ان تحصلين على بشرة صافية وبياض واضح من أول استعمال، فقط قومي بأخذ كمية متساوية من السكر والعسل وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات معا.

قومي بتوزيع الخليط على كامل الوجه والجسم أيضاً واتركيه ليجف ثم قشريه عن طريق تحريك أصابعك على الوجه والجسم بحركات دائرية خفيفة ثم قومي بشطف الجسم بعد ذلك وستحصلين على نتيجة مبهرة.

خلطه الليمون لتبييض الوجه بسرعه

فكما نعلم أن لليمون فوائد عديدة ممتازة خاصة على البشرة حيث يلعب عصير الليمون دورا هاما في تبيض البشرة واليدين وكامل الجسم بصورة سريعه.

فقط كل ماعليكي خلط كمية مناسبة من عصير الليمون مع كمية قليلة من الماء وذلك لعدم تهيج البشرة في خال أن كانت البشرة حساسة.

ثم يوزع خليط الليمون على كامل الوجه والمناطق المراد تفتيحها باستخدام قطعة قطنية ويترك على البشرة لمدة 5 دقائق قبل شطفه بالماء البارد احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة دقيق الأرز لتبييض البشرة

ع وصفة دقيق الأرز المذهلة في تفتيح البشرة، ستلاحظين الفرق بنفسك من الاستعمال الأول، حيث تعمل تلك الوصفة أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يساعد في تأخير ظهور علامات تقدم السن وشد الجلد، فضلا على قدرته الهائلة علي معالجة الهالات السوداء.

فقط كل ماعليكي سيدتي هو طحن ملعقة كبيرة من الأرز، مع ملعقة من الماء، ثم تمزج جميع المكونات معا ويوزع الخليط على كامل الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين على الأقل من كل أسبوع لتحصلين على أفضل النتائج.

خلطة لتفتيح الوجه مع الكركم

يعتبر الكركم من أفضل المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات للأكسدة التي تلعب دورا هاما في تفتيح البشرة وتقضي سريعاً على البقع الداكنة التي تصيب الوجه نتيجة الحبوب، فقط جهزي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الشوفان، مع ملعقة صغيرة من العسل وضيفي عليهم ملعقة من الزبادي.

اخلطي جميع المكونات معا ثم وزعي الخليط على وجهك بالكامل واتركيه لمدة 30 دقيقة حتي يجف ثم اغسليه بالماء البارد.

وصفة لتفتيح البشرة مع عصير الليمون

مع وصفة عصير الليمون المذهلة والفعالة في تفتيح الوجه بسرعه فائقة ستلاحظين الفرق بنفسك سيدتي، حيث عصير الليمون يحتوي على فحمض الستريك وهو المكون الذي يلعب دورا هاما في تفتيح البشرة وتبييض الوجه.

فقط كل ما عليكي تحهيز قطعة قطنية نظيفة واغمسيها في كمية عصير الليمون ثم ضعي القليل من قطرات الماء بقطعة القطن ثم ابدئي بمسح وجهك بها واتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل من كل اسبوع.

خلطة الموز لتفتيح البشرة

مع وصفة الموز ستتخلصين نهائيا من اسمرار وجهك واسترجاع نضارته من جديد، حيث يساهم الموز في إزالة أثار حروق الشمس التي تتلف الجلد.

فقط حضري موزة وقومي بهرسها ثم صيفي عليها نصف ملعقة من العسل الطبيعي، وضعي عليهم نصف ملعقة من لبن الزبادي، امزجي جميع المكونات معا جيدا، ثم طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة ساعة ثم تشطف البشرة بالماء البارد.

وصفة الطماطم لتفتيح البشرة في يومين

مع وصفة الطماطم لتفتيح البشرة ستجدين نتيجة مذهلة من الاستخدام الاول حيث تعمل الطماطم على انقباض مسام البشرة وتحد من ظهور حب الشباب والبثور.

فقط احضر نصف حبة من الطماطم ثم اهرسيها ثم وزعيها على كامل بشرتك وتترك 15 دقيقة قبل أن تشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية 3 مرات من كل أسبوع، كما يمكن يضاف اليها ملعقة من الزبادي وتمزج وتوزع على كامل الوجه.

وصفة الكركم لتفتيح البشرة

مع وصفة الكركم ستصبح بشرتك انقي افتح اصفي من خلال اتباعك لتلك الوصفة مرة واحدة من كل أسبةع كونه الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد بشكل كبير لتفتيح البشرة، عن طريق دمج ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة من الماء ويوزع الخليط على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

معجون الطماطم وقطرات الليمون لتبييض البشرة

مع معجون لطماطم والليمون ستحصلين على بشرة اكثر اشراقا، وذلك بفضل خصائص الليمون التي تلعب دورا هاما في تفتيح البشرة سريعا.

المكونات

ملعقة من معجون الطماطم او الصلصة

ملعقة من عصير الليمون

الطريقة