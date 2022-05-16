مكونين من قلب مطبخك لتسمين الوجه ونفخ الخدود في 3 أيام وإحصلي على بشرة بيضاء صافية كالزجاج

أن الوجه السمين والخدود المنتفخة يكون من المظاهر الجمالية الرائعة التي تعشقها الكثير من السيدات والفتيات فالوجه المنتفخ يكون محبب عن الوجه الرفيع لذلك سعت الكثير من الفتيات والسيدات إلى التعرف على الوصفات الطبيعية التي تساعد على تسمين الوجه والخدود ووجدوا بأن خميرة البيرة دور فعال في تسمين الوجه حيث لم يقتصر دور الخميرة على المخبوزات فقط وعمل الفطائر والبيتزا والعجائن بل لها دور كبير أيضا في عمل ماسكات للوجه والشعر وذلك لما لها من فعالية كبيرة وسوف نوضح طريقة تسمين الوجه والخدود من خلال هذا المقال.

وصفة تسمين الوجه والخدود

تكون هذه الوصفة من الوصفات المهمة جدا حيث عن طريقها يتم تفتيح البشرة والعمل على تنظيفها وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع والنشا ولعمل تلك الوصفة لا تحتاج إلى كثير من المكونات بل إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

ملعقة خميرة بيرة.

ماء ورد.

ملعقة زبادي.

حليب بودر.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة تسمين الخدود

نجد عندما نقوم بتحضير وصفة تسمين الخدود لا تأخذ الكثير من الوقت أو الجهد فيمكن عملها أكثر من مرة خلال الأسبوع بكل سهولة وسوف نوضح طرق التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به المكونات الجافة الخميرة مع خميرة البيرة ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع بعد ذلك ملعقة الزيت ونقلبها مع جميع المكونات.

نضع الزبادي مع استمرار التقليب.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نغسل الوجه قبل وضع الماسك ثم نقوم بتنشيفه جيدا.

نأخذ الخليط ونقوم بوضعه على الوجه ونترك الماسك حتى يجف تماما.

نقوم بغسله بعد ذلك جيدا والتخلص من بقايا الخميرة الموجودة على الوجه.

نقوم بعد ذلك بالاستمتاع بوجه سمين وخالي من الشوائب وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

تعطينا الوصفة بياض للبشرة وتعمل على تنظيف البشرة والتخلص من البقع الموجودة في البشرة والاسمرار الموجود حول الشفاه وتقوم بتوحيد لون البشرة.

ملعقة قهوة والنشا لتبيض البشره

يمكن تبيض البشرة وتفتيحها بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من النشا ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة بشرتك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط