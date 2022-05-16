هتبقى بدر منور.. كريم البقدونس للبشرة اقوى كولاجين طبيعي وانسى التجاعيد نهائياً

كريم البقدونس للبشرة، حيث دائمًا ما تتعرض البشرة إلى الكثير من المشاكل المزعجة، مثل: التجاعيد والاسمرار والجفاف وحب الشباب والبثور السوداء، فالتجارب الطبية كشف لنا بأن استخدام المكونات الطبيعية هو الأفضل بالنسبة لحل مشكلات البشرة بدلًا من المكونات الكيميائية، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة تحضير كريم البقدونس والذي يتمتع بالكثير من الخصائص السحرية في علاج مشاكل البشرة.

كريم البقدونس للبشرة

حتى نستفاد من كافة الفوائد المذهلة التي يقدمها هذا الكريم الطبيعي للبشرة بشكل عام، فهذا يعتمد على التزامنا الكامل بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها بهذا الشكل الآتي:

مكونات ماسك البقدونس والنشا للوجة

نصف كوب من عصير البقدونس.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة عمل كريم البقدونس

أولًا نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله عصير البقدونس والنشا، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانسهما.

بعد ذلك نرفع الخليط على نار هادئة، مع الاستمرار في التقليب، حتى نتأكد من ان الخليط أصبح ثقيلًا.

فهنا تأتي خطوة إضافة زيت جوز الهند مع زيت الورد، وذلك مع الاستمرار في التقليب، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء

بعد ذلك نقوم بغلق النار على الخليط، ونتركه حتى يبرد.

ثم تأتي خطوة وضع الكريم على البشرة، فيتم التدليك جيدًا بصورة دائرية.

بعد ذلك يترك الكريم على البشرة لمدة تصل إلى نصف ساعة.

ثم بعدها يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.

وبعد المواظبة على إجراء ذلك الروتين بصورة يومية، فسوف نتحصل على نتائج مذهلة.

فوائد البقدونس للبشره

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلات البشرة المزعجة، وذلك من خلال عرضنا التفصيلي لمقال طريقة تحضير كريم البقدونس للبشرة داخل المنزل، فهذا الكريم يتميز بأنه لا يؤثر بشكل سلبي على البشرة على عكس ما يحدث مع الكريمات الكيميائية الأخرى.