نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الهنود تطويل الشعر بسرعة البرق تكثيف الشعر وتنعيمه في أسبوع واحد فقط وداعا للأدوية في المقال التالي

تتميز فتيات الهند بالشعر الطويل الناعم الكثيف وذلك لاستخدامها بعض المكونات والزيوت الطبيعية التي تساعد على ذلك، فنحن بحثنا لكم عن بعض الوصفات الهندية التي تساعد على تكثيف وتطويل الشعر لكي تظهرين بشكل جذاب ورائع وسوف نوضحها لكم في ذلك المقال. وصفة الهنود تطويل الشعر بسرعة البرق تكثيف الشعر وتنعيمه في اسبوع الوصفة الأولى

زيت زيتون.

زيت جونسون.

زيت جوز الهند.

زيت الجرجير.

زيت خروع. طريقة تحضير الوصفة تلك المكونات نقوم بشرائها من العطار

نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون وزيت جونسون في ازازة بخاخ ثم وضع زيت الجرجير وزيت جوز الهند بكميات متساوية.

نقوم بوضع ملعقة من زيت الزيتون وزيت جونسون في ازازة بخاخ ثم وضع زيت الجرجير وزيت جوز الهند بكميات متساوية. ثم نقوم بوضع زيت الخروع على مجموعة الزيوت وبعد ذلك نقوم بغلق الازارة ورج تلك المكونات جيداً في بعضها البعض.

هذا الخليط يمكن استخدامه يومياً وهو ان نقوم برش الخليط على الشعر ثم نقوم بغسله وتمشيطه ويستخدم كحمام زيت.

هذه الوصفة تساعد على نمو بصيلات الشعر من جديد مما يساعد ذلك على كثافة الشعر وتطويله.

تلك الوصفة تساعد ايضًا على علاج القشرة الموجود في الشعر وتساعد على تنعيم الشعر وسوف تلاحظين النتيجة من اول مرة.

تلك الزيوت تحتوي على مجموعة من الفيتامينات ومضادات للاكسدة. الوصفة الثانية كوب من اللبن الرائب

اثنين ملعقة من زيت الأملا. طريقة التحضير هو أن نضع ملعقتان الزيت على كوب اللبن ونقوم بالتقليب جيدًا ثم نقوم بوضع تلك الوصفه حول بصيلات الشعر في فروة الرأس جيدًا ثم نتركها في الشعر لمدة ساعتين.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ بالشامبو والبلسم ونقوم بتنشيف وتسريح الشعر بعد ذلك.

هذه الوصفة تساعد على تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة البرق ويمكن تكرارها مرتين في الأسبوع عمر شويل - جدة وصفة الهنود تطويل الشعر بسرعة البرق تكثيف الشعر وتنعيمه في أسبوع واحد فقط وداعا للأدوية - ثقفني

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