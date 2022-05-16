زي المحلات.. طريقة عمل السجق الإسكندراني على أصوله بسر المكونات السحرية لطعم شرقي مميز لا يقاوم

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل السجق الإسكندراني لأنه من الأكلات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء الصغار أو الكبار، كما إنه من الأكلات السريعة التي يتم تحضيرها في فترة زمنية قصيرة ويناسب السيدات العاملات بشكل كبير، ويمكن تحضيره كوجبة غداء مع المكرونة والبطاطس المقلية ومن الممكن تحضيره سندويشات كوجبة عشاء.

طريقة عمل السجق الإسكندراني

لا يحتاج السجق إلى الكثير من المكونات في تحضيره، بل أن مكوناته كلها موجودة في ثلاجة كل منزل ويتم تحضيره بكل سهولة كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من السجق.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

حبة واحدة من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

حبتان من الفلفل الكوبي الألوان الأصفر والأحمر أو الأخضر على حسب الرغبة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

طريقة عمل السجق الشرقي زي المحلات

يتم إحضار مقلاة متوسطة الحجم، ويتم وضع الزيت فيها ويترك على النار حتى يتم تسخينه.

يتم تقطيع السجق إلى قطع متوسطة الحجم.

يوضع السجق في الزيت ويوضع عليه الملح والفلفل الأسود، ويتم تقليبه جيدًا حتى يتحمر.

يخرج السجق من الزيت ويوضع في طبق جانبًا، ثم يتم وضع الطماطم والفلفل والبصل في نفس الزيت الذي تم تحمير السجق فيه.

يتم تقليب الخضار على النار حتى يذبل وبعدها يتم وضع صلصة الطماطم.

تترك جميع المكونات مع بعضها على النار لمدة لا تزيد عن دقيقتين.

يتم وضع السجق مرة أخرى على الخضروات وتقليبهم مع بعض جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

بذلك يكون السجق جاهز للتقديم، ولا بد أن يقدم ساخنًا بعد طهيه مباشرة.

بذلك يكون السجق جاهز للتقديم، ولا بد أن يقدم ساخنًا بعد طهيه مباشرة. يمكن تقديمه مع الخبز والطحينة والبطاطس المقلية، ومن الممكن تقديمه مع المكرونة بالصلصة، ومن الممكن تقديمه سندوتشات.

في نهاية مقال طريقة عمل السجق الإسكندراني ذكرنا جميع المقادير التي يتم الحاجة إليها في تحضيره، كما ذكرنا الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على أشهى سجق أفضل من الذي يباع في المحلات وفي فترة زمنية قصيرة.