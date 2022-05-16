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المرة مكون طبيعي مثل الأعشاب موجود عند العطار وهي منشرة بالاخص في بلاد الصومال، فإن المرة لها الكثير من الفوائد التي لا يعرفها معظم الناس، فهو يساعد على الوقاية من بعض الأمراض التي سوف نذكرها لكم في ذلك المقال. فوائد المرة على الريق كوب واحد يخلصك من كل هذه الأمراض في 7 أيام فقط من فوائد المرة على الريق: أنها تساعد على التخفيف من أعراض الاحتقان في الزور والكحة.

كما تساعد على علاج الحبوب الموجودة في البشرة وذلك باستخدام كوب يومياً على الريق.

المرة تكون بها نسبة من الكولاچين تساعد على تقشير الجلد الميت الموجودة في البشرة.

تحمي الجسم من الميكروبات والجراثيم الموجودة بداخله.

تساعد على التخفيف من آلام العظام وخشونة المفاصل.

تزيل تجاعيد البشرة والبقع الموجودة فيها وتعيد نضارة البشرة من جديد.

المرة تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تقي من التهابات الجهاز الهضمي.

تساعد على الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

تعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض.

يساعد تلك المشروب على تكبير خدود الوجه.

تساعد على الحفاظ من انسداد شرايين القلب.

المرة تقلل من وجع وآلام الولادة.

بها نسبة من الفوسفور والكالسيوم.

تحمي الانسان من الاصابة بالامراض الخبيثة مثل الورم والسرطان.

تعالج امراض الربو والسعال.

تعالج الجروح والحروق ايضًا. طريقة المرة وشرب كوب على الريق يومياً حيث في البداية لا بد أن تقومي بنقع حبوب المرة في ماء لمدة ساعتين على الأقل.

كما أن الخطوة التالية هي أنه ثم نأتي بملعقة من المره في ماء مغلي و تحليتها بالسكر.

كما أنه فيما بعد عليك شرب ذلك المشروب يومياً لمدة اسبوع فقط لأن الاستمرارية قد تسبب لك بعض الأضرار. عمر شويل - جدة فوائد المرة على الريق كوب واحد يخلصك من كل هذه الأمراض في 7 أيام فقط - ثقفني

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