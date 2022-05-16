نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري عجينة البيتزا الهشة في 10 دقايق زي المحلات في المقال التالي

البيتزا تعتبر من الأطباق المميزة في كل بيت، لأنها سهلة التحضير ويعشقها الجميع سواء الأطفال وكبار السن، لأنها تتميز بمذاق جميل ومقرمش ورائحة تجذب الجميع، ويمكن تحضيرها بحشوة الخضار وحشوة الجبن وغيرهم من الحشوات الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البيتزا. مقادير البيتزا: كوبان كبيران من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

عشر ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

أربعون جرام من الحليب.

ربع لتر من الماء الفاتر. مقادير الصلصة: بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

حبتان من الطماطم المفرومة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

أربع ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الكاتشب. مقادير الزينة: كأس كبير من شرائح الفلفل الأخضر.

بيضة واحدة.

كوب كبير من الجبن الموزاريلا المبشورة.

٢٠٠ جرام من شرائح الزيتون

ملعقتان صغيرتان من الجبن السائل. طريقة تحضير البيتزا: امزجي السكر مع مقدار الزيت والبيضة، والدقيق والحليب والمكونات المتبقية مع بعضها البعض، حتى تحصلي على عجينة ناعمة. افردي عجينة البيتزا في الصينية الخاصة بها بعد دهنها برشة من زيت الزيتون، ثم اتركيها جانبا لمدة ٧٠ دقيقة. امزجي البصل مع مقدار الزيت في وعاء حراري، ثم ضعيهم على النار لمدة أربع دقائق، ثم ضيفي إليه باقي مكونات الصلصة وقلبيهم واتركيهم حتى تتكون الصلصة. وزعي الصلصة فوق عجينة البيتزا، ثم وزعي فوقها شرائح الزيتون وشرائح الفلفل. اخلطي البيضة مع الجبن الموزاريلا والجبنة السائلة جيدا، حتى يختلطوا واسكبيهم فوق سطح البيتزا، ثم ضعيها في فرن لمدة ربع ساعة على حرارة متوسطة، حتى تنضج البيتزا وتصبح جاهزة للتقديم. مقادير عمل البيتزا بزيت الزيتون: ٤٠٠ جرام من الدقيق الأبيض.

عشر ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

٤٠ جرام من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عشرون جرام من الخميرة.

ربع ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

ربع لتر من الماء الفاتر. طريقة عمل البيتزا بزيت الزيتون: اخلطي زيت الزيتون مع الخميرة، والدقيق، والسكر والحليب، والماء وباقي المكونات جيدا، حتى تحصلي على عجينة.

اتركي عجينة البيتزا جانبا بعد وضعها في وعاء له غطاء. عمر شويل - جدة حضري عجينة البيتزا الهشة في 10 دقايق زي المحلات - ثقفني

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