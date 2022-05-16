نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي جلاش بالكريم شانتيه والفراولة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

الجلاش بالكريم شانتية والفراولة من ألذ أنواع الحلويات المحببه لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والتي يتم عملها في المنزل بكل سهولة والتي يقبل على تناولها بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مفضله لدي الجميع كما أن الجلاش مشهورة ومنتشرة في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وذلك لتميزها بالطعم الرائع واللذيذ والذي يفضل عمله أيضا في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات الأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا والذي يفرحون بها ويقبلون علي تناولها بشكل كبير، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الجلاش والتي تختلف عن بعضها البعض في طريقة عملها وكمية المقادير المناسبة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الجلاش بالكريم شانتيه ويبحثن عن طريقة عملها، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل أحلي وألذ جلاش بالكريم شانتيه والفراولة. طريقة عمل الجلاش بالكريم شانتيه والفراولة ومكوناتها مكونات الشربات كوب سكر.

كوب ماء.

مكونات الجلاش.

علبة جلاش.

اتنين ظرف كريم شانتيه.

كوب حليب سائل.

اتنين ملعقة سكر بودر.

نصف كيلو فراولة.

كوب سمن بلدي. طريقة تحضير الشربات نحضر حلة عميقه ونضع بها كوب من السكر وكوب من الماء ونضعها علي النار ونقلها جيدا حتي تثقل ثم نرفعها من النار ونتركها حتي تبرد طريقة تحضير الجلاش نحضر صينيه وندهنها سمن ثم نقوم بوضع طبقة من الجلاش وندهنا سمنة ونضع طبقة أخري من الجلاش وندهنها أيضا سمنة ثم نكرر الخطوات حتي تنتهي الطبقات.

ثم نقوم بتقطيعها مربعات ونضعها في الفرن علي درجه حراره 180 لمده خمسه وعشرون دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي وبعد أن تخرج من الفرن نضع عليها الشربات تدريجيا ونتركها تبرد. طريقة تحضير الفراولة نحضر نصف كيلو الفراولة ونقوم بتقطيع الفراولة مربعات صغيرة ونضع عليها معلقة سكر ونتركها. طريقة تحضير الكريم شانتيه نحضر بوله عميقة ونضع بها اتنين ظرف كريم شانتيه ونضع كوب من الحليب السائل و معلقتين من السكر البودرة ونضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيدا ويتضاعف حجمه. طريقة التقديم نحضر طبق تقديم ونضع به مربعات الجلاش الجاهزة ونقوم بإزالة الطبقة الموجودة على الوش.

ثم نحضر كيس الحلواني ونضع به الكريم شانتيه ونضيفه علي الطبقة السفلي من الجلاش بكيس الحلواني ونضع عليها الفراولة المقطعة ثم نضع الطبقة التي قمنا بإزالتها مرة أخري علي الوش ثم نقدمه في طبق التقديم. عمر شويل - جدة أحلي جلاش بالكريم شانتيه والفراولة اللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

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