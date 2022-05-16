نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخاخ الروز ماري والقرنفل السحري لتطويل وتنعيم الشعر المجعد كالحرير في المقال التالي
بخاخ الروز ماري والقرنفل من أقوي الوصفات الطبيعية، التي تساعد على فرد الشعر المجعد والخشن بشكل رائع، ويحافظ على ترطيب الشعر ويجعله انسيابي وجميل، كما يعمل على إنبات الشعر وتقوية بصيلاته التالفة ويجعله ينبت بشكل أفضل، ويساعد في التخلص من القشرة المزعجة التي تسبب الحكة في الرأس، وطريقة صنع البخاخ في البيت بسيطة وسهلة وتستطيع أي سيدة تحضيره بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ الروز ماري والقرنفل السحري في تطويل الشعر وتنعيمه في أسرع وقت.
مكونات بخاخ الروز ماري والقرنفل السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل الرائع في حل جميع مشاكل الشعر وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من ورق الغار.
- ملعقة كبيرة من القرنفل.
- مقدار ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ملعقة كبيرة من الروز ماري.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل
سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ الروز ماري والقرنفل الرائع في تطويل وتنعيم الشعر ومنع تساقطه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض.
- نقوم بإضافة ٢ كوب من الماء الساخن للخليط، ثم نقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة، ثم نتركه حتى يغلي لمدة 20 دقيقة.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نصفي الخليط جيداً.
- نأخذ الماء المصفى، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلبهم مع بعض.
- نحضر بخاخ فارغ، ثم نقوم بوضع الخليط داخله ونغلقه جيدًا.
- نقوم برج البخاخ جيدًا حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.
- نقوم برش الشعر كل يوم مرتين صباحاً ومساءً مع مراعاة تدليك فروة الرأس بأصابع اليد لمدة عشر دقائق.
- يفضل استخدام الخلطة لمدة شهر كامل حتى نحصل على شعر انسيابي وجميل.
فوائد بخاخ الروز ماري والقرنفل للشعر
يحتوي البخاخ على بعض الفوائد الرائعة لصحة الشعر التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يعمل على تطويل وتنعيم الشعر.
- يزيد من حيوية ولمعان الشعر ويقلل من التجاعيد.
- يساعد على تدفق الدم لفروة الرأس مما يساعد على إنبات الشعر.
- يعمل على إزالة القشرة والفطريات التي تتراكم حول بصيلات الشعر فتسبب تساقطه.
- يحمي فروة الرأس من الثعلبة والعديد من الأمراض الأخرى.
- يقوي بصيلات الشعر التالفة ويساعد على تغذية الشعر بشكل أفضل.
- يمنع تقصف الشعر ويقلل من تساقطه.
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