نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كيراتين لفرد الشعر باستخدام بذور الكتان والنشا للشعر الخشن والمجعد في المقال التالي
الكثير من الفتيات والسيدات يعانون من الشعر المجعد، أو الشعر الجاف الخشن، وتبحث هؤلاء السيدات عن طرق لعلاج هذه المشكلة، لأنهم يرغبون في الظهور بشعر ناعم ورطب، وطرق علاج الشعر في صالات التحميل تكون مؤقتة، أو لمدة لم تكن طويلة، ومع ذلك تكون ذات أسعار مرتفعة، ومكلفة كثيرا بالنسبة للأشخاص، لذلك تقوم النساء بالبحث عن طرق طبيعية، ودون الحاجة ألا تعرض شعرها لأي نوع من المواد الكيميائية والتي تكون ضارة للشعر، وقد تكون غير ناجحة وبالعكس تؤدي إلى حدوث بعض الاثار الجانبية، لذلك يلجئون الى الوصفات الطبيعية والتي منها وصفة بذور الكتان والنشا، والتي تعد من أنجح الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، وذلك بعد تجارب العديد من الفتيات، ونصح به الفتيات الذين يقومون بالبحث عن وصفة لتنعيم الشعر.
مكونات تحضير الوصفة
- كوب واكد من بذور الكتان.
- كوبان كبيران من الماء.
- ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الأصلي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب آخر من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت زيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.
خطوات تحضير كيراتين الشعر باستخدام بذور الكتان والنشا
- في وعاء كبير على النار نقوم بوضع كوبان من الماء، ويترك على النار حتى يغلي جيدًا، بعد ذلك نقوم بإضافة بذور الكتان وتقليبها جيدًا في الماء، ويترك لمدة ربع ساعة.
- بعد مرور ربع ساعة نقوم برفع الإناء من على النار، ونقوم بتصفية الكتان من الماء، وسيتم العثور على جل يخرج من بذور الكتان، ونقوم بوضعه في إناء.
- في إناء آخر نقوم بوضع كوب من الماء ونضع به ثلاث ملاعق النشا ونقوم بتقليب النشا في الماء، ونقوم برفع الوعاء على النار ونقوم بتقليب النشا جيدًا، لمدة دقيقة واحدة فقط.
- نقوم برفع الاناء من على النار، ثم نحضر الزيوت، ونقوم بإضافة زيت الزيتون، وزيت جوز الهند الاصلي، ونضيف إليه جل الصبار، ونقلب جميع المكونات جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت والنشا على جل الكتان المحضر سابقًا، ونقوم بتقليب جميع المكونات معا، وسوف نحصل على خليط كريمي.
- نقوم باستخدام الخليط بفرده على جميع أجزاء الشعر جيدًا، ويترك لمدة أربعة ساعات ثم بعد ذلك يتم غسله.
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