أقوى كيراتين لفرد الشعر باستخدام بذور الكتان والنشا للشعر الخشن والمجعد

الكثير من الفتيات والسيدات يعانون من الشعر المجعد، أو الشعر الجاف الخشن، وتبحث هؤلاء السيدات عن طرق لعلاج هذه المشكلة، لأنهم يرغبون في الظهور بشعر ناعم ورطب، وطرق علاج الشعر في صالات التحميل تكون مؤقتة، أو لمدة لم تكن طويلة، ومع ذلك تكون ذات أسعار مرتفعة، ومكلفة كثيرا بالنسبة للأشخاص، لذلك تقوم النساء بالبحث عن طرق طبيعية، ودون الحاجة ألا تعرض شعرها لأي نوع من المواد الكيميائية والتي تكون ضارة للشعر، وقد تكون غير ناجحة وبالعكس تؤدي إلى حدوث بعض الاثار الجانبية، لذلك يلجئون الى الوصفات الطبيعية والتي منها وصفة بذور الكتان والنشا، والتي تعد من أنجح الوصفات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، وذلك بعد تجارب العديد من الفتيات، ونصح به الفتيات الذين يقومون بالبحث عن وصفة لتنعيم الشعر.

مكونات تحضير الوصفة

كوب واكد من بذور الكتان.

كوبان كبيران من الماء.

ملعقتين كبيرتين من جل الصبار الأصلي.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كوب آخر من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت زيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.

خطوات تحضير كيراتين الشعر باستخدام بذور الكتان والنشا