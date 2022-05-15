طريقة عمل الممبار المقرمش مع سر خلطة الممبار زي المحلات

يعد الممبار من الاكلات المنتشرة في مصر بكثرة. حيث انه من الكلات المحببة لدى الجميع ويتميز بطعم ومذاق رائع ولذيذ. بالإضافة الى ان الممبار يحتوى على العديد من الفوائد اللازمة للجسم وهو وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية. وتبحث الكثير من الأمهات عن افضل طرق عمل الممبار حيث تتعد طرق تنظيف وعمل الممبار. و وفى الخطوات التالية نوضح افضل طرق تنظيف الممبار بالطرقة الصحيحة والصحية مع طريقة عمل الممبار المقرمش واللذيذ.

خطوات تحضير الممبار المقرمش

الممبار من الاكلات الشعبية المنتشرة في معظم البيوت المصرية والمحلات. وهو من الكلات الشهية والمرغوبة لدى الكثير. وحتى يمكنك سيدتي من تحضير الممبار بالطريقة الصحيحة وكذلك طريقة التنظيف يرجى اتباع الخطوات التالية.

مكونات تحضير الممبار المقرمش

تختلف الكمية المستخدمة حسب الحاجة وعدد الافراد.

يلزم مقدار كيلو ونصف من الممبار.

ثم اربع ورقات من اللورى.

كذلك ملعقة من الزعتر.

أيضا اربع حبات من الهيل.

ثم رشة من الفلفل الأسود.

مكونات ومقادير الحشو

مقدار كيلو ونصف من الأرز المصري.

مع ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

أيضا ملعقتان من صلصة الطماطم.

كذلك حبتان من البصل المفروم. مع ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة.

ثم حبتان من الفلفل الأحمر.

أيضا مقدار ربطة من الكزبرة الخضراء.

مع ربطة من البقدونس .

ثم ربطة من الشبت.

كذلك يلزم ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

مع ملعقة من البهارات المشكلة.

ثم ملعقة من الكمون.

أيضا اربع فصوص من الثوم المفروم.

كذلك رشة من القرفة.

بالإضافة الى اربع ملاعق من الزيت او السمن.

ثم ملعقة من الملح حسب الرغبة.

أيضا ملعقة من الخل.

مع ثلاث ملاعق من الدقيق.

ثم ملعقة من النشا.

خطوات تحضير وعمل الممبار المقرمش

طريقة تنظيف الممبار الصحيحة

أولا يتم غسل الممبار جيدا من الخارج والداخل.

ثم تقطيع الممبار الى اطوال حسب الرغبة.

بواسطة سكين يتم ازاله الدهون الزائدة من على الممبار من الخارج ثم يقلب الممبار ويتم تنظيفه من الداخل وإزالة الدهون الزائدة.

ثم غسل الممبار مرة أخرى بالمار وينقع نصف ساعة في الماء والخل لمنع أي زفارة او روائح.

طريقة عمل حشو الممبار والتحمير

غسل الأرز جيدا ثم تقطيع الخضرة من الكزبرة والبقدونس والشبت الى قطع صغيرة وناعمة.

أيضا تقطيع الفلفل الأخضر والاحمر الى قطع صعيرة.

ثم وضع الزيت او السمنة في وعاء على نار متوسطة ثم إضافة البصل مع التقليب بعض الوقت واضافة الثوم.

يتم تقليب المكونات حتى تذبل ويتغير لونها. إضافة الأرز مع التقليب بعض الوقت.

ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والحبهان المطحون والقرفة مع إضافة جميع مكونات الحشو.

كذلك إضافة الكزبرة والبقدونس والشبت الى المكونات والطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الأخضر والاحمر مع تقليب المكونات حتى تتسبك جيدا.

طريقة حشو الممبار

يتم حشو الممبار بالخليط السابق للحشو بواسطة اليد او قمع للحشو.

مع مراعاة عدم ملى قطع الممبار بالحشو ثلثي حشو حتى لا يتفتح اثناء السلق والتحمير.

ترك مسافة فارغة من الأطراف مقدار واحد سم.

طريقة سلق الممبار