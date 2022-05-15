نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أفخم وجبة غداء متكاملة من الكبدة مثل المطاعم بالمقبلات والسلطات وأبهري أسرتك في المقال التالي

يتم البحث دائماً عن طريقة مضمونة لعمل الكبدة مثل المطاعم فهي من الأكلات المحببة لكل أفراد الأسرة ويتم تقديمها بأكثر من طريقة منها الكبدة الإسكندراني بطريقتها المميزة من توابل وخضروات والكبدة المقلية وغيرها، وتعتبر من الوجبات الشهية التي تجد إقبال كبير من الناس ولذلك تقدم بكثرة في كل المطاعم ، كما تتميز بقيمة غذائية عالية فهي غنية بالعديد من العناصر المهمة لصحة الجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسرار تحضير الكبدة مثل المطاعم مع طريقة عمل المقبلات والسلطات. مكونات عمل الكبدة مثل المطاعم

كيلو ونصف من الكبدة. لعمل التتبيلة توابل ملعقة صغيرة من (الملح + الفلفل + الكمون + البابريكا + الخل + بهارات كبدة + عصير الليمون).

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كوب حليب. لتغليف شرائح الكبدة 2 كوب دقيق.

كوب من خلطة فيجتار.

توابل وبهارات حسب الرغبة. طريقة التحضير

أولاً قومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة ولكن بعد إزالة الغشاء الرقيق من حول الكبدة. حضري التتبيلة بخلط الثوم المفروم مع التوابل وكو ب من الحليب ثم ضعي فيها شرائح الكبدة لمدة ساعتين. إضافة كوب من الحليب يعتبر من أسرار نجاح الوصفة حيث يساعد في الحصول على كبدة طرية ولذيذة المذاق وخالية من أي روائح غير محببة. لتحضير خلطة القلي: نخلط كوبين من الدقيق مع ملعقة صغيرة من كل التوابل المفضلة ( ملح وفلفل وشطة وثوم بودر وبصل بودر) ثم نضيف كوب من خلطة فيجتار. تصفي الكبدة من الحليب ثم توضع في خلطة القلي حتى تغلف جيداً ثم نتخلص من الدقيق الزائد وتقلى على نار متوسطة. ثم تقدم في أطباق مع وضع كمية من ورق الجرجير والبقدونس المفروم للتزيين مثل المطاعم وتقدم مع أطباق المقبلات والسلطات أو الأرز بالشعرية على حسب الرغبة. طريقة عمل المقبلات والسلطات سنقدم لكم فيما يلي وصفات لعمل مقبلات وسلطات لتقديمها مع الكبدة: نقلي كمية من العيش الشامي بعد تقطيعه مربعات صغيرة حتى يأخذ اللون الذهبي ويقدم كمقرمشات مع إضافة التوابل المفضلة. نقلي شرائح بطاطس حتى تأخذ لون ذهبي ثم قدم مع إضافة القليل من الكمون والشطة ومطحون مكعب مرقة لإعطائها نكهة مميزة . نقطع الباذنجان على شكل مكعبات أو شرائح ونغمرها في ماء وملح لمدة ساعة حتى لا تمتص الزيت أثناء القلي. ثم تقلى بعد تغليفها بكمية قليلة من الدقيق للحصول على طبقة مقرمشة. ثم نعد طبق من السلطة الخضراء مكون من شرائح الطماطم والفلفل ألوان والبصل والثوم والخيار بكميات مناسبة لأسرتك وتقدم مع شرائح الليمون للتزيين. عمر شويل - جدة حضري أفخم وجبة غداء متكاملة من الكبدة مثل المطاعم بالمقبلات والسلطات وأبهري أسرتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري أفخم وجبة غداء متكاملة من الكبدة مثل المطاعم بالمقبلات والسلطات وأبهري أسرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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