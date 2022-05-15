نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي علي بشرتك معلقة كركم واحدة واحصلي علي وجه مشرق وناعم كالحرير في المقال التالي
من المعروف أن أغلبية الفتيات لا يمكنهم أن يستغنوا عن إستخدام مستحضرات التجميل وخاصة الأدوات التي تساعد على تبييض البشرة، فقد يوجد العديد من الأدوات التي تساعد على ذلك ومنها هي كريم الأساس وغيرها من الكريمات التي تعمل على تفتيح الوجه، فأن هذه الكريمات تعمل بالفعل على تبييض البشرة ولكن يكون لها أضرار سلبية بسبب إحتوائها على نسبة كبيرة جدا من المواد الكيميائية والتي تضروتتلف البشرة وخاصة إذا كانت البشرة حساسة، ولكن لكي نحصل على بشرة بيضاء وتكون صافية وخالية من العيوب يمكننا أن نستخدم وصفة من ضمن الوصفات الطبيعية، فهذه الوصفات تعمل على تبييض البشرة وبجانب تفتيحها فهي تساعد بشكل كبير على التخلص من أي مشكلة تتعلق بالوجه وكل هذا يحدث في أقل مدة وبمفعول سريع وقوي، والوصفة السحرية التي تكون قادرة على ذلك هي وصفة الكركم فهذه الوصفة تجعل لون البشرة موحد وبجانب هذا تساعد على إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة وأيضا التصبغات التي تتواجد على البشرة.
مكونات خلطة الكركم لتفتيح البشرة
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة الكركم لتفتيح البشرة
- نقوم بتجهيز إناء ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا علية.
- وقومي بعد ذلك بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ويتم مزج جميع المكونات مع بعض بشكل جيد.
- ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ونتركها حتي تجف وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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