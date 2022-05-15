ضعي علي بشرتك معلقة كركم واحدة واحصلي علي وجه مشرق وناعم كالحرير

من المعروف أن أغلبية الفتيات لا يمكنهم أن يستغنوا عن إستخدام مستحضرات التجميل وخاصة الأدوات التي تساعد على تبييض البشرة، فقد يوجد العديد من الأدوات التي تساعد على ذلك ومنها هي كريم الأساس وغيرها من الكريمات التي تعمل على تفتيح الوجه، فأن هذه الكريمات تعمل بالفعل على تبييض البشرة ولكن يكون لها أضرار سلبية بسبب إحتوائها على نسبة كبيرة جدا من المواد الكيميائية والتي تضروتتلف البشرة وخاصة إذا كانت البشرة حساسة، ولكن لكي نحصل على بشرة بيضاء وتكون صافية وخالية من العيوب يمكننا أن نستخدم وصفة من ضمن الوصفات الطبيعية، فهذه الوصفات تعمل على تبييض البشرة وبجانب تفتيحها فهي تساعد بشكل كبير على التخلص من أي مشكلة تتعلق بالوجه وكل هذا يحدث في أقل مدة وبمفعول سريع وقوي، والوصفة السحرية التي تكون قادرة على ذلك هي وصفة الكركم فهذه الوصفة تجعل لون البشرة موحد وبجانب هذا تساعد على إزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة وأيضا التصبغات التي تتواجد على البشرة.

مكونات خلطة الكركم لتفتيح البشرة