طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لتفتيح بشرة المرأة والتخلص من التصبغات والاسمرار

يبحث الكثير من النساء عن الوصفات والطرق المنزلية التي تزيد من جمالهم، فمن المعروف عن المرأة منذ القدم الاهتمام بجمالها وشكلها ومع ذلك تختلف نسبة الاهتمام من امرأه إلى أخرى، فتلجأ معظم النساء إلى عمل الوصفات والخلطات المنزلية التي تعطي نفس نتيجة مستحضرات التجميل الجاهزة ذات الأسعار العالية، فمن ضمن هذه الخلطات المنزلية ماسك القهوة والنشا حيث يعمل على إزالة اسمرار البشرة وجعل البشرة أكثر حيوية واشراقا ونعومة، فالقهوة والنشا لهما خصائص عديدة تعطيها للبشرة والجسم أيضاً، تابعي.

مكونات عمل ماسك القهوة والنشا لإزالة التصبغات والاسمرار

من المعروف عن المرأة أنها تحب تزيين نفسها لتزيد من جمالها فتلجأ إلى عمل الوصفات الطبيعية بالمنزل، فمنها ماسك القهوة والنشا حيث يعمل على تفتيح للبشرة لتتخلص من النمش وتعيد حيوية البشرة الشاحبة.

معلقة كبيرة من مسحوق النشا.

معلقة صغيرة من البن الغامق.

معلقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والاسمرار

بوعاء مناسب لعمل الخليط ونصع فيه جميع المكونات مع بعضهم جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة القوام لنقوم بفردها على الوجه.

نقوم بشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر قبل أن نقوم بوضع الماسك حتى تفتح المسام ويأخذ الوجه أقصى درجات الاستفادة من مكون الماسك.

يتم وضع خليط العجين بنسب متساوية على الوجه والرقبة مع مراعاة تجنب ملامسته للعينين، ثم نقوم بترك الماسك حوالي 30 دقيقة على البشرة حتى يجف تماماً.

وأخيراً يتم شطف الوجه جيداً بالماء الفاتر ويدلك بلطف باستخدام أطراف الأصابع حتى يزيد من نضارة البشرة وتعزيز تغذيتها بفاعلية تامة.

للحصول على أفضل النتائج يجب وضع مرتين أسبوعياً حتى تحصل على أفضل النتائج.

فوائد ماسك القهوة والنشا لبشرة المرأة