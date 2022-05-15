نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد النيلة الزرقاء لتفتيح ونعومة البشرة والتخلص من البقع الداكنة في أسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة النيلة الزرقاء من أهم أنواع الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في العديد من الوصفات الطبيعية وعمل أفضل انواع المستحضرات التجميلية، فهي لها الكثير من الفوائد المختلفة للبشرة فهي من أهم المواد التي تساعد في التفتيح بشكل فعال وسريع كما أنها تساعد في التخلص من أي بقع أو حبوب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فوائد النيلة الزرقاء وكيفية استخدامها.

البشرة من أهم الأشياء التي تهتم بها كل امرأة جميلة، وخاصتًا إذا تعرضت البشرة للاسمرار نتيجة للعوامل الخارجية التي قد تؤثر على لونها، أو تؤدي إلى ظهور بعض البقع الغامقة الغير مرغوب فيها، فهناك أفضل الحلول التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة وهي استخدام النيلة الزرقاء والتي لها العديد من الفوائد للبشرة، وخطوات الاستخدام هي ما سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال الآن.

طريقة استخدام النيلة الزرقاء لتفتيح البشرة

النيلة الزرقاء هي عبارة عن عشب يوجد في بلاد المغرب العربي، ويتم استخلاص منه مادة زرقاء، هذه المادة لها الكثير من الفوائد المختلفة للبشرة، ولذلك أصبحت من أهم المواد التي تستخدم في الدخول في وصفات العناية بالبشرة وتفتيحها، و من أهم هذه الوصفات مايللي:

النيلة الزرقاء والزبادي

هذه الوصفة تمنح البشره جميع الفوائد المختلفة التي تتواجد في النيلة الزرقاء وذلك بمجرد تطبيقها على البشرة، وخطوات استخدامها كالتالي:

المكونات

خمس ملاعق صغيرة من بودرة النيلة الزرقاء.

ملعقتين من اللبن الزبادي البلدي الطبيعي.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة التطبيق والاستخدام

اخلطي هذه المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس وتختلط تمامًا.

قومي بتطبيق هذه الوصفة على البشرة وعلى كل المناطق الغامقة سواء الوجه أو الجسم.

اتركي الخليط على البشرة لمدة ساعة، أو يمكن القيام بوضعها ليلًا ثم غسلها في الصباح، وذلك للحصول على النتيجة المطلوبة بسرعة.

يتم غسل البشرة بعمق الانتهاء بالماء الفاتر، ويطبق الخليط على الوجه كل أسبوع.

النيلة الزرقاء وعصير الليمون

ومن الوصفات التي لها القدرة على التفتيح، وإزالة أي بقع هي استخدام النيلة الزرقاء مع عصير الليمون المركز، وخطوات الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثلاث ملاعق من بودرة النيلة الزرقاء.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تصبح مثل العجينة الطرية.

وزعي الخليط على الوجه أو أي مكان غامق على الجسم.

اتركيها لمدة نصف ساعة.

يتم غسل البشرة بعد ذلك.

فوائد النيلة الزرقاء للبشرة

النيلة الزرقاء من أهم المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد وهي كالآتي: