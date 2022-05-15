لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية، المهلبية من الحلويات المعروفة والمشهورة منذ قديم الزمن، فهي مفضلة عند الكثير لأنها من الحلويات خفيفة المذاق، ويمكن تناولها بعد الطعام كتحلية مميزة، حيث يتم تحضيرها من الحليب الذي يغذى الجسم ويقوي العضلات لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامينات هامة تفيد الجسم، كما يفضل البعض تناول المهلبية بالشعرية كوجبة بديلة لوجبات الطعام، فهي مغذية وتحتوي على عناصر غذائية تفيد الجسم وتمده بطاقة هائلة، كما أن الشعرية تحتوي على نسبة عالية من النشويات المغذية للجسم، لذلك تتسائل الأمهات عن طريقة تحضير المهلبية بالشعرية في المنزل، لذا سوف نوضحها لكم.

طريقة عمل المهلبية بالشعرية

تعتبر المهلبية من الحلويات العربية التي تقدم في مختلف المناسبات، حيث تقوم بعض الأسر بتقديمها في مناسبات العرس، وكذلك عند الاحتفال بقدوم مولود جديد، فهي شهية وخفيفة المذاق، كما أن مكوناتها مغذية للجسم وتمدن بقدر كبير من الطاقة، وتتمثل مكونات المهلبية بالشعرية فيما يلي.

لتحضير الشعرية نحتاج كوب من الشعرية وزبدة للتحمير.

نصف كيلو حليب.

ملعقتين من النشا.

كوب من السكر الناعم.

فانيليا.

عصير فراولة كوب.

طريقة تحضير المهلبية بالشعرية

يفضل الكبار والصغار تناول الحلويات الخفيفة لذيذة الطعم، التى يمكن التحلية بها بعد تناول الطعام، وتعتبر المهلبية من أفضل الحلويات المميزة في الطعم، كما إنها صحية ومفيدة للجسم، ويمكن تحضير المهلبية بالشعرية في المنزل كالتالي.

أولاً نضع الحليب في إناء على النار ونضيف إليه السكر ونقلب المكونات.

بعدها نضيف النشا بعد تقليبه في ربع كوب من الحليب ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام المهلبية كريمي.

نضيف الفانيليا إلى الحليب والنشا ونرفع المهلبية من على النار.

نقوم بتحمير الشعرية في الزبدة وبعدها نضيف عصير الفراولة ونستمر في التقليب حتى تنضج.

نضع طبقة من المهلبية وفوقها طبقة من الشعرية وبعدها تصبح المهلبية جاهزة.

فوائد المهلبية بالشعرية