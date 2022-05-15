في دقيقتين.. تنظيف الممبار من الزفارة بسرعة الصاروخ بمكون ميخطرش يجعلها ناصعة البياض

تواجه الأمهات صعوبة شديدة عند تنظيف الممبار، حيث يحتاج إلى نظافة مكثفة نتيجة تكوين طبقات غير نظيفة بداخله، ولابد من تنظيفه جيداً قبل طهيه، ولكن تنظيفه بشكل جيد يحتاج إلى طرق معينة للتخلص من رائحته الكريهة، لذلك تبحث الأمهات دائما عن طريقة تنظيف الممبار في المنزل بدون مجهود، حيث أنه من الأكلات المفضلة عند الكثير، ويفضل الكثير تناوله وخاصة في عيد الأضحى، فهو مفيد للجسم وغني بعناصر غذائية هامة، ولمعرفة الطرق السريعة لتنظيف الممبار في المنزل بكل سهولة تابعوا هذا المقال.

تنظيف الممبار من الزفارة

تفضل الأمهات التنوع في الأكلات، ومن الأكلات التى يفضلها الكثير هي الممبار، خاصة أنه يتم حشيه ارز، ويعتبر الأرز من النشويات المفيدة للجسم، ولكن الممبار يحتاج إلى تنظيف جيد للتخلص من أي روائح غير مرغوب فيها، وأحياناً تقوم بعض الأمهات بإرساله إلى بعض المحلات لتنظيفه، ولكن لا يتم تنظيفه كما تقوم الأمهات في المنزل، لذا حرصنا أن نوضح لكم مكونات الوصفة السريعة والفعالة لتنظيف الممبار في المنزل بكل سهولة.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم كبيرة.

نصف كوب من الخل.

كوبين من الماء.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتين من الملح.

غطاء زجاجة.

كيلو ممبار.

طريقة تنظيف الممبار بكل سهولة

يساعد بيكربونات الصوديوم على التخلص من أي أوساخ متراكمة داخل الممبار، كما يقوم الخل بتنظيف الممبار من البكتيريا والتخلص من الروائح الكريهة، وكذلك عصير الليمون، لذا فهي وصفة ممتازة تساعد على تنظيف الممبار بكل سهولة وبدون مجهود، ويتم استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نضع في بولة عميقة الممبار ونضيف عليه الماء ونغسله بالماء.

بعدها نضيف الخل والملح وعصير الليمون وبيكربونات الصوديوم.

نترك الممبار في الخليط لمدة ساعة على الأكل.

تليها مرحلة تنظيف الممبار من الداخل والخارج من خلال حك غطاء الزجاجة بجلد الممبار ولكن بحرص لتجنب قطعة.

تليها مرحلة تنظيف الممبار من الداخل والخارج من خلال حك غطاء الزجاجة بجلد الممبار ولكن بحرص لتجنب قطعة. نستمر في حك جميع قطع الممبار من الداخل والخارج حتى يصبح نظيف وأبيض اللون.

فوائد الممبار