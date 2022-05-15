كيكة الشوكولاتة بطعم الكريم كراميل ثلاث طبقات بدون كريمة سهلة وسريعة التحضير

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كيكة الشوكولاتة بطعم الكراميل من أحب الكيكات إلى الأطفال فهي كيكة لذيذة وطعمها جميل ويمكن تقديمها للضيوف في المناسبات، وهي مكونة من ثلاث طبقات لذيذة الطعم وتكسب الكيكة شكل مميز، كما تتميز ببساطة مكوناتها فهي لا تحتاج لكريمة أو أي مكونات مكلفة، ويمكنك إعدادها بكل سهولة فطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بطعم الكراميل ثلاث طبقات بدون كريمة. مكونات كيكة الشوكولاتة 3 بيضات.

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر + رشة ملح. مكونات الصوص السائل لسقي الكيكة كوب من الحليب + 2 ملعقة صغيرة من السكر +ملعقة صغيرة نسكافيه + ملعقة صغيرة كاكاو. مكونات الطبقة الثانية لتر من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاسترد أو النشا.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمن. مكونات الطبقة الثالثة كوب وربع من الحليب.

كوب إلا ربع من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير لعمل الكيكة اتبعي الخطوات التالية للحصول على كيكة شوكولاتة ناجحة : في الخلاط ضعي البيض والسكر والفانيليا مع الزيت والماء ونخلطهم جيداً. في إناء عميق ضعي الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو ورشة من الملح مع التقليب بالمضرب اليدوي ثم نضيف عليهم الخليط السائل السابق ونقلب جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ونحصل على قوام ناعم بدون تكتلات. نضع خليط الكيكة في صينية بحجم متوسط مدهونة بالسمن ومبطنة بورقة زبدة أو قليل من الدقيق ثم نطرقها برفق. تخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج ثم نخرجها من الفرن وتترك لتبرد تماماً . لتحضير صوص سقي الكيك: نذوب ملعقتين من السكر في كوب من الحليب مع إضافة ملعقة صغيرة من النسكافيه والكاكاو ونقلب جيداً حتى يذوب السكر وباقي المكونات ثم نسقي الكيكة بالصوص بعد أن تبرد تماماً. لتحضير الطبقة الثانية: في إناء نضع الحليب و5 ملاعق من النشا أو مسحوق الكاسترد ونقلب على البارد. ثم نضع كوب إلا ربع من السكر في إناء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح السكر ذهبي اللون ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة ونقلب حتى تذوب تماماً . نضيف خليط الحليب والنشا إلى السكر المكرمل والزبدة مع التقليب المستمر على نار هادئة حتى يمتزج الكراميل مع الحليب والنشا ويثقل قوامه. ثم يضاف الخليط مباشرةً فوق الكيكة الباردة ويفرد بالملعقة لتصبح طبقة متساوية وناعمة ثم توضع في الثلاجة لتتماسك. لتحضير الطبقة الثالثة: نذوب الدقيق والكاكاو والسكر في الحليب على البارد ثم نرفع المكونات على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ويبدأ الخليط في الغليان. نطفئ النار ونضيف الزبدة والفانيليا مع التقليب، ثم نضيف الخليط على الكيكة وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة كيكة الشوكولاتة بطعم الكريم كراميل ثلاث طبقات بدون كريمة سهلة وسريعة التحضير - ثقفني

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