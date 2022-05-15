طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة والبشاميل مثل المحترفين وطعم خطير

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تعد مكرونة البشاميل باللحمة المفرومة من الاكلات المنتشرة والتي لا تخلو منها العزائم والمناسبات. وهى من الوجبات الغنية بالعناصر والفيتامينات والبروتينات وتعد وجبة كاملة ومفيد للإنسان. كما ان المكرونة بالبشاميل واللحمة المفرومة ومن الاكلات المحببة والمفضلة لدى الجميع وترغب معظم السيدات في معرفة الطريقة الصحيحة لعمل مكرونة اللحمة المفرومة بالبشاميل لتقديمها الى الأسرة. وسوف نوضح ذلك في الخطوات التأليه. مقادير مكرونة بشاميل باللحم المفرومة مكونات سلق المكرونة نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثم ملعقة من الزيت.

مع مكعب مرقة دجاج.

كذلك مقدار نصف كيلو من مكرونة أقلام. مكونات الحشو مقدار نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثم ملعقة من السمن او الزبدة.

مع حبتان من الطماطم المفرومة.

كذلك حبة من البصل المفروم.

أيضا ملعقة صغيرة من الملح.

ثم نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك نصف ملعقة من البهارات. مكونات البشاميل مقدار نصف لتر من الحليب.

ثم ثلاث ملاعق من السمن او الزبدة.

كذلك كوب من الدقيق.

أيضا ملعقتان من الزيت.

ثم نصف كوب كرينة الطهى.

أيضا ملعقتان من الجبن الكريم.

مع ملعقة من الملح.

كذلك نصف ملعقة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير وعمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة او تعصيج اللحمة وضع الزبدة او السمن في وعاء مناسب على نار متوسطة ثم إضافة البصل المفروم.

مع التقليب حتى يتغير لون البصل ويذبل ثم إضافة اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها.

ثم إضافة الطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود والبهارات الى المكونات مع التقليب لمدة خمس دقائق حتى يجف الماء. طريقة سلق المكرونة وضع كمية مناسبة من الماء في وعاء على النار للسلق.

ثم وضع الملح والزيت ومكعب مرقة الدجاج وتترك المكونات حتى تغلى الماء.

إضافة المكرونة مع التقليب حتى تسلق جيدا. طريقة عمل البشاميل يتم وضع الزبدة او السمن في وعاء على النار مع الزيت ثم إضافة الدقيق مع التقليب حتى تختفى التكتلات من الدقيق.

ثم إضافة الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر واضافة الكريمة والجبنة الكريمى.

بعد ذلك إضافة الملح والفلفل الأسود مع التقليب المستمر حتى غليان صوص البشاميل ويصبح القوام ثقيل وكريمي.

ثم ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا. طريقة تحضير صينية مكرونة بشاميل تسخين الفرن على 180 درجة ثم احضار قالب الفرن مع وضع بعض من البشاميل في القالب.

ثم خلط نصف كمية البشاميل مع المكرونة المسلوقة ثم نضع نصف كمية المكرونة في القالب.

يتم وضع حشوة اللحمة المفرومة على طبقة المكرونة بالتساوي.

ثم وضع باقي كمية المكرونة على اللحم المفرومة ووضع بعض البشاميل على السطح. إضافة الجبن الموازيلا على السطح.

ادخال القالب الى الفرن ويترك حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ونخرجها من الفرن بعد ذلك وتقطع وتقدم في اطباق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة باللحمة المفرومة والبشاميل مثل المحترفين وطعم خطير - ثقفني

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