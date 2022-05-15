مش هتبطلي تعمليها.. بيتزا المطاعم بكل أسرارها جبنة مطاطية وعجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

البيتزا من المعجنات التي اشتهرت في مصر بصورة كبيرة على الرغم من أن أصلها إيطالي، إلا أن المصريين نجحوا في تحضير البيتزا بأكثر من حشوة مختلفة ومتنوعة، وبعض الأسر يذهبون إلى المطاعم الكبرى لتناول فطيرة البيتزا التي لا مثيل لها، وعندما أردت ربة المنزل تحضيرها في المنزل، واجهت الكثير من الصعوبات والأسرار التي لا يعرفها إلا أصحاب المطاعم، والآن نحن سوف نقدم لكم طريقة تحضير البيتزا من أفواه أصحاب المطاعم، وإفشاء جميع الأسرار والتكات الخطيرة، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البيتزا في المنزل على نفس طريقة المطاعم

في ظل انتشار الفيروسات والأوبة، تريد معظم الأمهات أن تعد جميع المأكولات الموجودة في المطاعم، في البيت لكي تضمن نظافة وجودة الطعام لجميع أفراد أسرتها، ونحن الآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير البيتزا اللذيذة:

نصف كيلو من الدقيق المخصص للمعجنات.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

ماء دافئ على حسب احتياج العجين.

طريقة تحضير البيتزا في البيت بكل سهولة

قبل البدء في شرح طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير صلصة البيتزا المدهشة:

نصف كوب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم الناعم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير الصلصة: