الجديد عندنا كريب الشوفان اللذيذ المشبع ووصفات أخرى بالشوفان هتنبهري بطعمها

من منا لا يعشق تناول الكريب، فالكريب بأنواعه المختلفة من أكثر الأكلات التي نفضل تناولها من الخارج بسبب أعتقادنا أن طريقة إعداده في البيت أمر صعب، وهذا بالطبع غير حقيقي فطريقة إعداد الكريب في البيت سهلة وبسيطة، يعتبر كريب الشوفان من المأكولات الشهية والصحية والغير دسمة والتي تناسب الجميع، فلدى كريب الشوفان نكهة مميزة للغاية بالإضافة إلى سهولة تحضيره ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات التي تتبع من أجل تحضير كريب الشوفان.

طريقة تحضير كريب الشوفان

يتم تحضير كريب الشوفان بكل سهولة كما أن المذاق شهي للغاية والمقادير غير مكلفة وفيما يلي مقادير تحضير كريب الشوفان.

مكونات كريب الشوفان بيضة بدرجة حرارة الغرفة. كأس ونصف الكأس من اللبن. كأس من دقيق الشوفان. ملعقة من الفانيليا.

خطوات تحضير كريب الشوفان

يعتبر كريب الشوفان من إحدى المأكولات التي لديها مذاق شهي للغاية وتتسم خطوات تحضيرها بالسهولة للغاية وفيما يلي خطوات تحضير كريب الشوفان في المنزل.

طريقة تحضير كريب الشوفان

يتم الحصول على كافة المقادير ويتم خلطهم مع بعضهم البعض في العجان الكهربائي أو يدوياً حسب المتاح. يتم تسخين طاسة من اجل القلي ثم يتم وضع ربع كأس من الخليط في داخلها. بعد ذلك يتم تحريك الطاسة من أجل التوزيع وبعد أن يتم التحمير يتم قلبه على الجانب الأخر لحين أن يتم الحصول على اللون الذهبي. يتم حشو الكريب بعد ذلك بالحشو المرغوب.

طريقة تحضير كوكيز الشوفان للدايت

يتم تحضر كوكيز الشوفان للدايت بخطوات بسيطة وبمقادير غير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير.

مقادير كوكيز الشوفان