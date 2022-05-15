كريم لبان الدكر السحري الفعال في شد تجاعيد الوجه وتفتيح جسمك 10 مرات ستدهشك نتائجه السريعة

كريم لبان الذكر للهالات السوداء، تتعدد استخدامات لبان الدكر، حيث يدخل في تحضير وصفات طبيعية لتعطير المنزل، فهو يساعد على طرد الروائح الكريهة، كما يدخل في وصفات البشرة، حيث يجعل بشرة الوجه مشرقة ونضرة، فهو يطلق عليه كولاجين وتونر طبيعي ممتاز، كما يعطي مفعول سحري للبشرة ذات المسامات الواسعة، حيث يقضي على خلايا الجلد الميت وحب الشباب، ويعيد للبشرة شبابها وبياضها، كما أنه لا يترك أي أثار سلبية على البشرة، لذلك إذا كنتِ تعانين من أي مشاكل في بشرة الوجه، يفضل استخدام قناع لبان الدكر السحري، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تحضير واستخدام لبان الدكر.

مكونات وصفة لبان الدكر لتبييض وشد البشرة

تحتاج الفتيات إلى عمل ماسكات للبشرة بشكل يومي، للتخلص من أي آثار على البشرة تسبب عدم توحيد لونها، وجعل البشرة نقية وخالية من الأماكن الداكنة والبثور السوداء، لتستغني الفتيات عن استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء تلك العيوب، لذلك يمكن لكل فتاة استخدام قناع لبان الذكر بشكل يومي بعد العودة من العمل للتخلص من أي أتربة على البشرة، وتحضر وصفة لبان الدكر من خلال توفير المكونات التالية.

كمية بسيطة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة من النشا كبيرة.

ماء ورد.

خطوات تحضير واستخدام وصفة لبان الدكر لتبييض وشد البشرة

تبحث الفتيات دائما عن وصفات للبشرة تكون بسيطة في التكلفة، وكذلك مضمونة في المفعول ولا تسبب أي أضرار على البشرة، ويعتبر لبان الدكر من الوصفات الطبيعية المضمونة في مفعولها السريع، ويمكنك تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع الآتي.