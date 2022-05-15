نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الدكر السحري الفعال في شد تجاعيد الوجه وتفتيح جسمك 10 مرات ستدهشك نتائجه السريعة في المقال التالي
كريم لبان الذكر للهالات السوداء، تتعدد استخدامات لبان الدكر، حيث يدخل في تحضير وصفات طبيعية لتعطير المنزل، فهو يساعد على طرد الروائح الكريهة، كما يدخل في وصفات البشرة، حيث يجعل بشرة الوجه مشرقة ونضرة، فهو يطلق عليه كولاجين وتونر طبيعي ممتاز، كما يعطي مفعول سحري للبشرة ذات المسامات الواسعة، حيث يقضي على خلايا الجلد الميت وحب الشباب، ويعيد للبشرة شبابها وبياضها، كما أنه لا يترك أي أثار سلبية على البشرة، لذلك إذا كنتِ تعانين من أي مشاكل في بشرة الوجه، يفضل استخدام قناع لبان الدكر السحري، لذا سوف نلقي الضوء على طريقة تحضير واستخدام لبان الدكر.
مكونات وصفة لبان الدكر لتبييض وشد البشرة
تحتاج الفتيات إلى عمل ماسكات للبشرة بشكل يومي، للتخلص من أي آثار على البشرة تسبب عدم توحيد لونها، وجعل البشرة نقية وخالية من الأماكن الداكنة والبثور السوداء، لتستغني الفتيات عن استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء تلك العيوب، لذلك يمكن لكل فتاة استخدام قناع لبان الذكر بشكل يومي بعد العودة من العمل للتخلص من أي أتربة على البشرة، وتحضر وصفة لبان الدكر من خلال توفير المكونات التالية.
- كمية بسيطة من لبان الدكر المطحون.
- ملعقة من النشا كبيرة.
- ماء ورد.
خطوات تحضير واستخدام وصفة لبان الدكر لتبييض وشد البشرة
تبحث الفتيات دائما عن وصفات للبشرة تكون بسيطة في التكلفة، وكذلك مضمونة في المفعول ولا تسبب أي أضرار على البشرة، ويعتبر لبان الدكر من الوصفات الطبيعية المضمونة في مفعولها السريع، ويمكنك تحضير الوصفة واستخدامها من خلال إتباع الآتي.
- نحضر لبان الدكر المطحون ونضعه في إناء ونضيف عليه النشا وماء الورد.
- نجعل الخليط كريمي.
- بعدها نبدأ في توزيع قناع النشا ولبان الدكر على البشرة.
- يترك على البشرة لمدة عشر دقائق فقط.
- وأخيرا يتم غسل البشرة بالماء جيداً.
- يفضل تكرار الوصفة ثلاث مرتين في كل أسبوع حتى تتخلصي من أي أماكن داكنة.
- يساهم لبان الدكر في التخلص من الدهون الزائدة بالبشرة ويعالج حب الشباب.
- يساعد على تفتيح لون البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء.
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