مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم أحلي من الجاهز

البرجر من أكثر الوجبات السريعة المنتشرة في هذه الأوقات في معظم المطاعم، مع العلم أن جميع مكوناتها سهلة وبسيطة، إلا أن الكثير يفضل تناوله في المطاعم، وقامت الكثير من النساء بتجربة تحضير البرجر في البيت، إلا أن معظم المحاولات باءت بالفشل، لأن البرجر يكش أثناء التسوية، وبعض الأوقات يفك ويتفتت وهو على الجريل، نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي تقولوا وداعا لكل هذه المحاولات الفاشلة، والآن نحن سوف نقدم لكم طريقة رائعة لعمل البرجر الشهير مثل المطاعم بل أفضل بكثير، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البرجر في المنزل بدون ما يفك أو يكش

البرجر وجبة لذيذة وسريعة لمعظم الأشخاص العاملين الذين لا يمتلكون الوقت الكافي لتحضير الوجبات الأخرى التي تستغرق وقت طويل في تحضيرها، مع العلم أننا يمكننا تحضير كمية كبيرة من البرجر، ثم يتم تخزينه في الفريزر لحين الاستخدام:

كيلو من اللحم المقطع، ثم نقوم بفرمه أكثر من مرة، لكي يصبح ناعم جيدا.

بصلة كبيرة مبشورة ناعم جيدا.

لكل نصف كيلو من اللحم، ملعقة كبيرة من

بهارات البرجر الشهيرة.

ربع كيلو من فول الصويا.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون الناعم.

طريقة تحضير البرجر في البيت بأسرع وقت ممكن

نحن دائما نعمل على راحة جميع النساء، ونريد أن نوفر لهم الوقت والجهد والبحث الكثير، للوصول إلى أسهل وأسرع الطرق، قدمنا لكم في الفقرة السابقة مقادير كيلو من اللحمة، ونحن سوف لكم الآن طريقة التحضير: