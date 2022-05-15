نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع الجبنة الشيدر المقلية بقوام مقرمش ومذاق لذيذ وشهي للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصابع الجبنة الشيدر المقلية ، من ألذ الوجبات التي يمكن إعدادها في وقت بسيط وبطريقة سهلة وبسيطة، كما أنها تتميز بمذاق لذيذ ومحبب لدى الكثيرين، كما أنها لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل بيتزا التوست بخبز التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجبنة الشيدر المقلية.

مكونات أصابع الجبنة الشيدر المقلية

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي.

بيضتين.

ملعقتين كبار حليب.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من دقيق ذرة.

ملح حسب الرغبة.

بهارات حسب رغبة كل شخص.

كوب بقسماط مطحون.

عدد ٦ أصابع من الجبنة الشيدر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الجبنة الشيدر المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الدقيق الأبيض والبهارات ودقيق الذرة جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط ملعقتي الحليب مع البيض.

ثم نقوم بعد ذلك بغمس أصابع الجبنة الشيدر في الدقيق جيدا.

وبعد ذلك نقوم بغمسها في البيض ثم في البقسماط ونكرر نفس العملية مرتين.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الجبنة في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك.

ثم بعد ذلك نقوم بقليها في زيت غزير.

وبعدما تتم تسويتها نقوم بإخراجها من المقلاة ونتركها جانبا حتي تبرد قليلا.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها وتناولها مع هذه الوصفة مثل صوص البيج ماك.

طريقة عمل صوص البيج ماك

المكونات

أربع ثمرات من الخيار المخلل بحجم صغير.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

بصلة صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

وملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسى.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع البصلة الصغيرة والخيار المخلل لقطع صغيرة ونضعهم في إناء.

ثم نضيف إليهم الخل والبصل البودر و الملح وصوص المايونيز و الصوص الفرنسي و ملعقة من السكر البودر.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تمتزج وتتجانس جيدا.

ويكون الصوص بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: