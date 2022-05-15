قمر 14 هيطل.. بمكونات منزلية حضري أنجح ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس سيعيد الجمال لبشرتك

ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس، الماسكات الطبيعية أفضل تونر للبشرة، حيث تكون جميع مكوناتها طبيعية وتعطي نتائج ممتازة، حيث تتعرض البشرة للأتربة أثناء الخروج من المنزل، وبالتالي تتراسب هذه الأتربة على البشرة وتغلق المسام وتسبب ظهور أماكن داكنة وحب الشباب، لذلك لابد من تنظيف البشرة بمجرد العودة من الخارج، لتجنب الإصابة بهذه المشاكل، وتفضل الفتيات استخدام قناع للبشرة طبيعي، لتجنب شراء الماسكات التى تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، ولمعرفة مكونات البوتكس الطبيعي الذي يقضي على تجاعيد البشرة ويجدد نضارتها ولمعانها تابعوا هذا المقال.

ماسك لإزالة التجاعيد أفضل من البوتكس

عند التقدم في العمر تبدأ ظهور علامات التجاعيد في الظهور، وتسبب هذه التجاعيد ظهور أماكن داكنة في الوجه، مما يسبب الحرج للسيدات، لذلك يبحثن عن وصفات مضمونة تقضي على التجاعيد وتشد البشرة وتعيد تفتيحها ونضارتها، لتجنب استخدام البوتكس لتصغير الوجه، لذا سوف نوضح لكم أفضل وصفة تساعد على التخلص من هذه التجاعيد وتعيد للبشرة حيويتها، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

بياض بيضة.

حليب بودرة ملعقة صغيرة.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

1 ملعقة عسل صغيرة.

خطوات استخدام وصفة نضارة البشرة وإزالة التجاعيد

تلجأ كثير من الفتيات إلى صالونات التجميل لحقن البوتكس لتصغير الوجه، وإزالة التجاعيد وحب الشباب والاستغناء عن مستحضرات التجميل، ولكن تسبب هذه الأمور مشاكل صحية كثيرة على الجلد على المدي البعيد، لذلك ينصح بتجنب استخدامها والاعتماد على الوصفات الطبيعية أفضل بكثير، ويمكنك تحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة من خلال إتباع الآتي.