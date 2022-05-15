نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار هندية لتطويل الشعر بسرعه البرق وتكثيفه وانبات الفراغات ومنع التساقط للابد ضعيها دقائق ولاحظى الفرق في المقال التالي

نقدم لكم أفضل وأقوى وصفات هندية لتطويل الشعر وتنعيمه، حيث أن الفتيات تبحث عن أفضل الطرق التي تعمل على تطويل الشعر بسهولة وفي وقت قصير وخاصة وأن هناك بعض الفتيات التي ليس لديها الكثير من الوقت بسبب ظروف زواجهن أو ما شابه، والوصفات الهندية هي من أشهر الوصفات التي تعالج كل مشاكل الشعر وخاصة وأننا نرى شعر الهنديات طويل وناعم وجذاب وهو حلم الفتيات في أن يحظين بشعر الهنديات. أقوى وصفات هندية لتطويل الشعر القصير مكونات الوصفة:- حبية بيضة كبيرة (بياض بيضة).

ملعقة واحدة صغيرة من العسل وأخرى من زيت الزيتون. طريقة التحضير:- قومي بوضع بياض البيض مع العسل النحل وزيت الزيتون وقلبيهم جيدًا.

رطبي شعرك قليلًا أو بلليه بالماء ثم قومي بوضع الوصفة على فروة رأسك ودلكي جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك لمدة عشرين دقيقة تقريبًا أو أكثر من ذلك ثم قومي بشطف شعرك جيدًا.

يمكنك تكرار هذه الخلطة على شعرك مرتين من كل أسبوع. وصفة زيت الأملا وزيت السمسم المكونات:- زيت أملا.

ملعقة واحدة من زيت السمسم. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بخلط الزيتين مع بعضهم حتى يتجانسا حيث أن زيت الأملا هو من أفضل زيوت الشعر وهو وصفة هندية أساسًا.

اغسلي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى قسمين وعلى كل قسم قومي بدهنه بالزيت المجمع ودلكي جيدًا جذور الرأس حتى تستفاد منه الفروة.

استخدمي هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع والتدليك يكون من أعلى إلى أسفل وستجدي نتائج مميزة بعد عدة مرات قليلة من الخليط. وصفة الحلبة لتطويل الشعر مكونات الوصفة:- ربع كوب كبير من الحلبة الحبوب.

كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بوضع الحلبة بداخل الماء وقلبيهم ثم قومي بوضع محلول الحلبة في الخلاط الكهربائي وشغليه حتى يتم سحق الحلبة وتصبح عجينة لينة يتم فردها على الشعر.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط من الماء وضعي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ويمكنك إضافة ماء الحلبة على شعرك لمدة خمس دقائق مع التدليك ثم قومي بتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم نظفي شعرك. عمر شويل - جدة اسرار هندية لتطويل الشعر بسرعه البرق وتكثيفه وانبات الفراغات ومنع التساقط للابد ضعيها دقائق ولاحظى الفرق - ثقفني

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