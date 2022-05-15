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الكريب من المعجنات التي يمكننا تناولها بمختلف الحشوات المقدمة ويرجع السبب في ذلك إلى طعمه اللذيذ المقدم، وفي العادة نقوم بشراء الكريب من محلات المطاعم الخارجية التي تقوم هذه المحلات على تقديمه بافضل طعم ممكن بالإضافة إلى أنهم يقومون بحشوه بالحشوات المختلفة، حيث تعتبر من الحشوات الشهيرة التي يمكننا حشو الكريب بها هي حشوة الفراخ بالخضروات أو اللحمة المفرومة او الجبن، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ في الكريب هو عمل العجينة بطريقة صحيحة ويشترط أن تكون عجينة الكريب طرية وطعمها لذيذ وشهي. مكونات عمل وصفة عجينة الكريب كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد ونصف من الحليب.

ربع كوب من الماء.

حبتان إثنان من البيض.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من الجبن والخضروات المشكلة للحشو. طريقة عمل وصفة عجينة الكريب أحضري أولا وعاء كبير وضعي به كوبان إثنان إلا ربع من الدقيق مع كوب واحد ونصف من الحليب مع ربع كوب من الماء وربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها.

بعد تقليب هذه المكونات قومي بإضافة حبتان إثنان من البيض على هذه المكونات وعليكي بخفق المكونات مرة أخرى حتى تصبح متجانسة وذات قوام كثيف.

بعد ذلك قومي بتحضير طبق كبير وضعي به كمية من الجبن والخضروات المشكلة اللازمة للحشو وقومي بخلط هذه المكونات ببعضها.

بعد ذلك أحضري طاسة وقومي بمسحها بكمية قلية من الزيت ثم قومي بوضعها على نار متوسطة الحرارة وأتركيها حتى تسخن تماما.

عند التأكد من سخونة هذه الطاسة قومي بوضع كمية من عحينة الكريب مناسبة في هذه الطاسة وأتركيها على نار هادئة حتى تنضج جيدا وعليكي بتقليبها حتى تنضج جيدا.

عند نضجها قومي برفعها من على النار وضعي بها كمية من حشوة الجبن بالخضروات ثم قومي بلفها، وعليكي بتكرار وعمل نفس هذه الخطوات مع باقي كمية العجين حتى تنفذ.

بعد ذلك قومي بتقديم الكريب المحشو بحشوة الجبنة بالخضروات وعليكي بتناوله بألذ وأشهى طعم. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أصنعي الكريب طري بمقادير سهلة وبسيطة وبخطوات ناجحة ولذيذة - ثقفني

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