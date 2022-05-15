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عمر شويل - جدة خلطة السفن آب لفرد الشعر المجعد وتنعيم الخصل في أسرع وقت بدون كيراتين، مشاكل الشعر كثيرة ومختلفة ومن الممكن أن يتم علاج هذه المشاكل بأكثر من طريقة، ولكن من أكثر مشاكل الشعر انتشار بين الكثير من الفتيات هي مشكلة هيشان الشعر ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل منها الطقس حيث تساهم درجة الحرارة في جفاف الشعر وبالتالي ظهور مشكلة الهيشان، ولكي يتم علاج هذه المشكلة يمكن استخدام الكثير من العلاجات المختلفة ولكنها من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي وتصبح سبب في تساقط الشعر، لذلك من الأفضل أن يتم استخدام مكونات فعالة ولها خصائص علاجية.

فرد الشعر المجعد باستخدام السفن أب لشعر ناعم بديل للكيراتين

السفن آب من المشروبات الغازية المعروفة لذلك سيصبح الأشخاص في حالة استغراب بسبب استخدامه على الشعر،

ولكن تم تجربته كثيراً وثبت أنه مناسب للشعر المجعد الكثيف جداً، أما بالنسبة للشعر الخفيف أو التالف أو المصبوغ فهذه الوصفة غير مناسبة حيث ستأتي بنتائج عكسية.

قبل أن يتم استخدام هذه الوصفة على الشعر يفضل أن يكون الشعر نظيف تماماً خالي من أي زيوت أو كريمات وذلك لكي يتم الحصول على نتيجة مرضية.

يحتوي السفن آب على خصائص عند وضعها على الشعر تساهم في تنعيم الشعر المجعد ومن ثم التخلص من مشكلة الهيشان والتجعد،

فبدلاً من استخدام المنتجات باهظة الثمن ونتيجتها غير مضمونة وتحتوي على مواد مضرة يفضل أن يتم استخدام هذه الوصفة في المنزل.

ولذلك سوف أقدم لكم خلطة السفن آب لفرد الشعر المجعد وعلاج مشاكله في وقت قياسي.

خطوات استخدام السفن آب لفرد الشعر المجعد

من الممكن أن يتم علاج مشكلة هيشان الشعر وفرد الشعر في المنزل باستخدام السفن أب.

مكونات الوصفة

كوب من السفن آب.

نصف كوب من زيت الزيتون.

كوب من حنة الشعر.

نصف كوب من عصير الليمون.

خطوات الاستخدام