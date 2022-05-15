طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح في المنزل بطريقة سهلة للغاية وبمذاق لذيذ ومميز

مدفون الدجاج بالملح ، من الطرق المميزة لتحضير الدجاج كما أن مذاق الدجاج عند تحضيره بهذه الطريقة يكون مميز وشهي للغاية، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح.

مكونات مدفون الدجاج بالملح

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

دجاجة متوسطة.

ثلاثة كيلو من الملح متوسط الخشونة.

مقدار كوب إلا ربع من الماء.

شريحة من الليمون.

أربع فصوص ثوم.

القليل من البقدونس.

ملعقتين كبار من الزبدة للدهن.

ورقة زبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح وطريقة تحضيره كالتالي: