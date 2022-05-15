طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح في المنزل بطريقة سهلة للغاية وبمذاق لذيذ ومميز

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مدفون الدجاج بالملح ، من الطرق المميزة لتحضير الدجاج كما أن مذاق الدجاج عند تحضيره بهذه الطريقة يكون مميز وشهي للغاية، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب الكثير من المجهود.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح.
مكونات مدفون الدجاج بالملح
تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- دجاجة متوسطة.
- ثلاثة كيلو من الملح متوسط الخشونة.
- مقدار كوب إلا ربع من الماء.
- شريحة من الليمون.
- أربع فصوص ثوم.
- القليل من البقدونس.
- ملعقتين كبار من الزبدة للدهن.
- ورقة زبدة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مدفون الدجاج بالملح وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بإحضار الدجاجة ونقوم بحشوها بالثوم والبقدونس والليمون.
- وبعدما نقوم بحشوها نقوم بدهنها بالزبدة من جميع الجهات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغليفها بورقة الزبدة.
- ثم نقوم بعد ذلك بخلط الماء مع جميع كمية الملح جيدا حتي يمتزج الملح بالماء جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بإحضار صاج أو صينية بحجم مناسب ونقوم بفرش بعض كمية الملح بداخله ونوزعه جيدا.
- ثم نقوم بوضع الدجاجة التي قمنا بتغليفها بورق الزبدة فوق الملح.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغليف الدجاج بالملح المتبقي من جميع الجهات حتي تتغلف الدجاجة بالملح جيدا.
- وبعدما نغلف الدجاج بالملح من جميع الاتجاهات نقوم بإدخال الصينية في الفرن على أعلي درجة حرارة لمدة تتراوح ما بين ساعة ونصف وساعتين تقريبا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتكسير الملح ونخرج الدجاجة ونتخلص من ورقة الزبدة.
- ونتركها حتي تبرد قليلا.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يوجد العديد من الصوصات التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الوصفة مثل صوص المستردة أو سلطة الطحينة.
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