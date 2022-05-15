مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي أحلي من الجاهز في البيت

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الاندومي أحلي من الجاهز، من الأطعمة المفضلة لدي الأطفال والكبار فيفضلون شراءها جاهزة بشكل مستمر بسبب النكهات المتوفرة فيها، فتبحث الأمهات عن طريقة تحضير الاندومي في المنزل بسهولة وبأقل التكاليف حتي يتم إعدادة بطريقة صحية في المنزل لضمان سلامة أبناءها، سوف نوضح لكم طريقة عمل الاندومي في البيت بخطوات سهلة وسريعة بنفس طعم الجاهز.

طريقة عمل الاندومي في البيت زي الجاهز

عليك أحضار نصف كيلو من المكرونة الاسباجتيي وبعد التوابل المختلفة من الفلفل الأسود والملح وبهارات الفراخ أو اللحمة.

طريقة التحضير

كل ماعليك وضع مياة لسلق المكرونة وبعد أن يتم نضجها، قومي بتصفية المكرونة من الماء، قومي بوضع المكرونة وإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة لديكي عليكي تقليب المكونات جيداً، ثم قومي بتقديم الطبق وسينال إعجاب أسرتك.

مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي في البيت

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتيي.

شرائح بصل.

شرائح فلفل.

شرائح طماطم.

فلفل أسود.

ملح.

بهارات.

كركم.

ملعقتين من السمن.

طريقة التحضير

قومي بسلق المكرونة الاسباجتيي وتصفيتها جيداً من الماء، ثم قومي بإحضار مقلاة ووضع معلقتين من السمن وتركها حتي تسخن، ثم إضيفي البصل وعليكي تقليبة جيداً ثم أضيفي الفلفل وعليك التقليب لدقائق، ثم قومي بإضافة المكرونة والملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم قومي بتقليب المكونات حتي تمتزج البهارات معها وتعطي طعم مميز، ويمكنك تزين الطبق وتقديمه بالشكل الذي ترغبين فيه.

أسهل طريقة لعمل الاندومي في البيت

المكونات

قطع من الدجاج.

كيس مكرونة اسباجتي.

شرائح فلفل.

مكعب مرقة.

ربع كوب من صويا صوص.

شرائح جزر.

شرائح بصل.

رشة ملح.

رشة سكر.

طريقة التحضير

قومي بتحضير الدجاج تقطيعة إلي شرائح وقطعي باقي المكونات، وقومي بسلق المكرونة الاسباجتيي وتصفيتها، قومي بتشويح الدجاج وباقي المكونات جيداً حتي يأخذ اللون الأصفر، وتتجانس المكونات مع بعضها ونكهات التوابل المختلفة حتي تصل إلي نكهه الاندومي المميز التي يحبها أفراد أسرتك، وقومي بتقديمها في طبق بشكل مميز يجذب أطفالك وسوف يطلبوا منك تحضيرها دائما ويبتعدوا عن شراء الاندومي الجاهز الاحتواء على مواد حافظة ضارة.