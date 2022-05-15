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صبغات الشعر من أكثر المستحضرات التجميلية إستخداما لأن كل إمرأة تريد أن تظهر أنوثتها وجمالها، وتستخدم المرأة أدوات التجميل لكى تصبح شكلها جميل، ومن أدوات التجميل التى تستخدمها هي الصبغة لأن لون الشعر هو الذى يلفت الإنتباه بجمالها فيوجد العديد من السيدات يستخدمون المواد الطبيعية مثل الحناء التى هى من الطبيعة، وتدخل بعض المكونات مثل الزبادى وزيت الزيتون والنشا فى خلطة الحناء، ولا تحتوي على أي مادة كيميائية تضر بالشعر. مكونات طريقة عمل صبغ الشعر بالحناء ثلاثة ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت القرنفل

ملعقة واحدة كبيرة من الكركم

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة من المايونيز

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل

طبق من البلاستيك

فرشاة طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر قبل تحضير خلطة الحناء نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء للتخلص من أي زيوت أو دهون بالشعر.

وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق من البلاستيك ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من الحناء الطبيعية وإثنين ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة واحدة كبيرة من الكركم وملعقة واحدة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الخروع وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى وإثنين ملعقة كبيرة من جوز الهند وإثنين ملعقة كبيرة من المايونيز وثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الفرشاة ونضعها في خليط الحناء ثم نوزعها على الشعر جيدا من الجذور ومنتصف الشعر والأطراف ثم نقوم بتمشيط الشعر بفرشاة ذات أسنان واسعة ثم نغطي الشعر بكيس من البلاستيك ثم نترك خلطة الحناء على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء، وسوف نلاحظ بتتغير لون الشعر بإستخدام خلطة الحناء السحرية. عمر شويل - جدة استعيدي شبابك وأصبغي شعرك بالحنة المنزلية وبلون طبيعي أخفي الشيب بدون رجعة - ثقفني

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