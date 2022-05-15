قبل عيد الأضحى.. نظفي الكرشة والممبار وخليهم يلمعو بإستخدام الكبة

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قبل عيد الأضحى.. نظفي الكرشة والممبار وخليهم يلمعو طريقة سحرية هتوفر كتيراقترب موعد عيد الأضحى المبارك وكثرة الأسئلة عن كيفية تنظيف الكرشة والممبار وإزالة الزفارة الموجودة بها بسهولة، وذلك لأن الطريقة التقليدية المتداولة بين النساء متعبة ومرهقة وتحتاج الكثير من الوقت والمجهود، ولكي تستطيعي تنظيف الكرشة والممبار بسهولة اتبعي الطريقة التالية.
استخدمي الكبة وخلي الممبار يلمع:
يوجد الكثير من الطرق التي تعودنا عليها في تنظيف الممبار ولكن هذه الطريقة مختلفة قليلا عنهم
المكونات التي تحتاجها لتنظيف الممبار:
- أولا نحتاج إلى أربع حبات من الليمون البلدي.
كيلو ممبار.
ربع كوب من خل الطعام الأبيض.
أربع ملاعق من ملح الطعام.
طريقة تنظيف الممبار
- نقوم بقلب الممبار كما تعودنا بوضعه تحت الماء الفاتر حتى يقلب نفسه بسهولة.
- تبدأ بتقسيم الممبار إلي قطع كبيرة الحجم، ونكون قد جهزنا الكبة ونستخدم بها السلاح الأبيض البلاستيك، وذلك لكي لا ينقطع الممبار.
- نضع الممبار في الكبة ونضع علي كل قطعه عصير حبة من الليمون، ونضيف عليه ملعقة من الملح، وبعض الملاعق من الخل الأبيض.
- نضيف عليه ربع كوب من الماء، ونشغل عليه الكبه علي أقل درجة ونتركه لبضع لفات ونخرجها ونضعها في ماء نظيف.
- نكرر العملية حتى ننتهي من الممبار، وننقعها في ماء فاتر مع عصير حبة من الليمون وملعقتين من الملح ونتركة لمدة نصف ساعة.
أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بالخل والليمون
في هذه الطريقة نحتاج إلى
- واحد كيلو من الكرشة.
- وبعض الملاعق من مسحوق ملح الليمون.
- ربع كوب كبير الحجم من الخل الأبيض.
- ملح طعام.
- حبتين من الليمون.
طريقة تنظيف الكرشة:
- نضع الكرشة على رخام المطبخ، ونقوم بجردها حتى نتخلص من الأشياء الكبيرة السهل إزالتها.
- ونقوم بنثر مسحوق ملح الليمون عليها، ونضع عليه الخل، نجد أن ملح الليمون بدء في الفوران ونتركه حتي خمس دقائق.
- نبدأ بجرد الكرشة بسكينة ونجد أن الطبقة السوداء تخرج بكل سهولة دون الحاجة إلى أي مجهود.
- نكمل بهذه الطريقة حتى ننتهي من تنظيف الكرشة كلها، وحتى نجد أنها أصبحت بيضاء.
- نكرر نفس العملية مع الأماكن التي لم نستطع تنظيفها وسوف نجد أن الأوساخ تخرج بسهولة.
- ننقع الكرشة في ماء فاتر بعد غسلها جيدا، ونضع عليه عصير الليمون وملعقتين من الملح.
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