أسهل طريقة لعمل خبز الصمون بالحليب بعجينة هشة مثل القطن

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خبز الصمون بالحليب ، هو نوع من أنواع الخبز الهش الطري يشتهر تقديمه في العديد من البلاد العربية، ويعرف بأكثر من اسم يتم تحضيره بطرق عديدة ومتنوعة ويتميز الخبز بقوام خفيف وهش فهو يتم تحضيره من خلال عجينة بسيطة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بالمنزل يتم تشكيله بطرق سهلة ومتنوعة، يمكن تناوله بجانب العديد من الوجبات أو يمكن تقديمه مع وجبة الإفطار فهو له مذاق رائع جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز الصمون بالحليب بقوام هش وطري جداً وبطريقة سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل.
مكونات عمل خبز الصمون بالحليب
يتكون الخبز من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزبدة.
- 4 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.
- نصف كوب من السكر.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
لدهن الوجه
- صفار بيضة
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السمسم المحمص.
طريقة التحضير
يتم تحضير خبز الصمون بالحليب بطريقة سهلة هي كما يلي:ـ
- أولاً نحضر وعاء مناسب ونضع به الحليب والزبدة ونضعهم على نار هادئة، حتى تذوب الزبدة تماماً ويسخن الحليب دون أن يغلي.
- ثم نحضر وعاء عميق آخر ويتم فيه نخل الدقيق جيداً ثم نضيف الملح والبيكنج بودر واللبن البودرة.
- نضيف إليه الخميرة الفورية ثم نقلب المكونات بالملعقة، حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الحليب الدافئ ثم نضيف السكر ونخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- نضيف خليط الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في الخفق على سرعة منخفضة.
- ثم نقلب المكونات على سرعة عالية لمدة عشر دقائق، حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة ومتماسكة.
- توضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت النباتي، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك جانباً في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة تقريباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تشكيل عجينة الخبز
- بعد أن تختمر العجينة جيداً نبدأ بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ثم نتركها لترتاح لمدة ربع ساعة حتى يسهل تشكيلها.
- ثم نشكلها إلي كرات دائرية أو تفرد كل كرة بواسطة النشابة على شكل مستطيل صغير ثم يلف على شكل رول ونغلق الأطراف إلى الأسفل جيداً.
- نكرر الخطوات السابقة حتى ننتهي من كل كرات العجين، ثم نقوم بدهن صينية فرن بقليل من الزيت النباتي.
- ثم نقوم برص قطع العجين المشكلة داخل الصينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى ثم نغطي الصينية بفوطة نظيفة.
- تترك الصينية لمدة ساعتين حتى تختمر جيداً مرة أخرى، بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن تماماً.
- نقوم بتجهيز خليط الدهن نحضر طبق صغير ونضع به صفار البيض مع ملعقتين الحليب وملعقة الفانيليا ونخفق جيد بواسطة شوكة الطعام.
- ثم ندهن سطح العجين بخليط الدهن بواسطة فرشاة ثم يرش الوجه بالسمسم.
- ندخل الصينية في الفرن الساخن مسبقاً على الرف الشبكي الأوسط لمدة عشرين دقيقة تقريباً أو حتى ينضج الخبز ويكتسب اللون الذهبي من الأسفل والأعلى.
- ثم نخرج خبز الصمون بالحليب من الفرن ثم نضع فوقه مباشرة فوطة نظيفة حتي نحافظ على طراوته.
- يرص في طبق التقديم ويقدم بجانب الوجبات بألف هنا وشفاء.
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